Cảnh sát “đột kích” qua tường rào dây thép gai gắn camera bắt nhóm đối tượng đánh bạc

Chiều 30/8, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đang tạm giữ hình sự 9 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc.

Cảnh sát làm việc với đối tượng liên quan đến vụ đánh bạc.

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện tụ điểm đánh bạc có tính chất boongke tại địa bàn thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, thu hút nhiều con bạc trong và ngoài tỉnh đến tham gia sát phạt, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương.

Để đối phó với lực lượng công an, bên ngoài các đối tượng đã gia cố tường rào với dây thép gai và bên trong là 1 lớp cửa sắt kiên cố, xung quanh nhà lắp đặt nhiều camera để theo dõi.

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang đã xây dựng kế hoạch để đấu tranh, triệt phá. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 00 giờ 20', ngày 30/8, tại nhà đối tượng Phạm Viết Điệp (SN 1984, ở tố dân phố Đại Phú 2, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang), công an đã bắt quả tang 9 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh liêng.

Cơ quan công an thu giữ tang vật gồm: tổng số tiền 32.890.000 đồng (trong đó số tiền thu trên chiếu bạc là 5.200.000 đồng), 1 bộ bài tú lơ khơ, 9 điện thoại di động, 8 xe mô tô các loại cùng nhiều đồ vật, tài sản có liên quan.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ hình sự đối với 9 đối tượng về hành vi đánh bạc và tiếp tục đấu tranh mở rộng.

