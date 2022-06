Cảnh sát bơi ra lòng hồ sông Đà, khống chế kẻ buôn ma túy khủng

Mùa A Nủ (SN 1974, trú tại bản Bó Liều, xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu, Sơn La) bị bắt quả tang vận chuyển 3 bánh heroin và 6.000 viên ma túy tổng hợp tại khu vực lòng hồ thủy điện Hòa Bình.

Thực hiện đợt ra quân cao điểm đấu tranh với tội phạm ma túy, hồi 13h ngày 8/6, tại khu vực lòng hồ thủy điện Hòa Bình thuộc địa phận bản Bắc Băn, xã Bắc Phong, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, Công an huyện Phù Yên đã phát hiện, bắt quả tang 1 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng bị bắt là Mùa A Nủ (SN 1974), trú tại bản Bó Liều, xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm: 3 bánh heroin, 6.000 viên ma túy tổng hợp và một số tang vật liên quan khác.

Đối tượng Mùa A Nủ bị các trinh sát khống chế, bắt giữ khi nhảy xuống sông hòng tẩu thoát; đối tượng Mùa A Nủ cùng tang vật.

Quá trình bắt giữ, đối tượng đã lợi dụng địa hình sông nước, ném tang vật và nhảy xuống sông hòng tẩu thoát. Với quyết tâm cao, 2 cán bộ Công an huyện đã lao theo đối tượng

. Sau khi bơi đuổi theo khoảng hơn 50m và vật lộn giữa lòng sông, lực lượng Công an đã khống chế được đối tượng, thu giữ được tang vật đưa vào bờ.

Thượng tá Nguyễn Trần Phương, Trưởng Công an huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La cho biết: Việc bắt giữ đối tượng rất khó khăn do địa hình sông nước, rất khó tiếp cận. Cũng không thể bố trí nhiều lực lượng xuống thuyền vì khó đảm bảo an toàn và rất dễ bị đối tượng phát hiện.

Khu vực bắt giữ đối tượng.

Để qua mắt lực lượng Công an, Nủ hẹn với người nhận hàng sẽ giao hàng ở giữa sông. Tuy nhiên, mọi hoạt động của đối tượng đều bị các trinh sát Công an huyện Phù Yên nắm chắc. Khi đối tượng mang hàng đến điểm giao thì lực lượng Công an đã bất ngờ áp sát thuyền của đối tượng và đã bắt giữ thành công đối tượng cùng tang vật.

Theo cand.com.vn