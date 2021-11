Cận cảnh 'cầu cạn trên mây' cao nhất Việt Nam sắp hoàn thiện

Theo kế hoạch, cầu Móng Sến hạng mục thành phần thuộc dự án đầu tư xây dựng đường nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến thị xã Sa Pa sẽ hoàn thành vào 31/12/2021. Hiện các nhà thầu thi công đang tập trung nhân lực khắc phục khó khăn về thời tiết, dịch bệnh Covid-19 hoàn thành các hạng mục còn lại trên công trường để khẩn trương về đích đúng tiến độ đề ra.

Sau gần 2 năm thi công, dự án cầu Móng Sến (Lào Cai) có tổng vốn đầu tư hơn 450 tỷ đồng đã hoàn thiện 90% tiến độ đề ra.

Trao đổi với PV Infonet, ông Hồ Quang Niên - đại diện đơn vị nhà thầu cho biết: "Hiện nay cầu Móng Sến đã đi vào giai đoạn cuối. Sau khi tiến hành hợp long cầu, chúng tôi sẽ tiến hành kéo cáp treo, thi công lan can, thảm nhựa mặt cầu và sơn vạch kẻ đường, lắp khe co giãn và các rãnh thoát nước mặt cầu. Đây là cây cầu công trình cấp đặc biệt, có trụ cầu cao nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Đơn vị thường xuyên giám sát công tác an toàn lao động, an toàn phòng dịch Covid-19 trên công trường".

Theo ông Đào Danh Mạnh, tư vấn giám sát trưởng dự án xây dựng cầu Móng Sến, thời gian qua mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng vì tiến độ chung nhà thầu đã huy động vật tư thiết bị, nhân lực đầy đủ, kể cả kỹ sư, người lao động cũng nằm tại chỗ, phân ca phân kíp làm 24/24 để thi công 3 ca liên tục. Hiện tất cả các hạng mục còn lại như thi công căng cáp ngoài, phủ mục mặt cầu, làm lan can cầu đang tiếp tục được gấp rút thi công để kịp tiến độ đề ra.

Cầu Móng Sến là hạng mục công trình cấp đặc biệt, thuộc dự án đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến Sa Pa. Đây là cây cầu cạn vượt địa hình có trụ cầu cao nhất Việt Nam được xây dựng đến thời điểm hiện tại.

Cầu có chiều dài hơn 600m. Cầu gồm 5 trụ và 2 mố, chiều dài của 3 nhịp chính lớn nhất là 132m. Bề rộng mặt cầu là 14,5m đảm bảo cho 4 làn xe lưu thông trên cầu.

Được khởi công từ đầu tháng 2/2020, cầu Móng Sến sau khi hoàn thành có mặt cầu rộng 14 m, gồm 4 làn xe cơ giới. Tổng vốn đầu tư xây dựng công trình 450 tỷ đồng.

Khi đi vào hoạt động, cầu Móng Sến giúp rút ngắn khoảng cách so với việc phải đi trên dốc ba tầng là 2,5 km.

Cầu Móng Sến kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai, nằm trên Quốc lộ 4D, đang thi công những khâu cuối để kịp hoàn thành.

Công trình được xây dựng bằng bê tông cốt thép, dài 612 m với 5 nhịp liên tục, bề mặt rộng 14 m, 4 làn xe.

Là cây cầu cạn có trụ cầu cao nhất Việt Nam, trụ đầu cầu Móng Sến cao 83 m. Cầu có 5 trụ cầu và 2 mố cầu, khoảng cách giữa 2 trụ chính là 132m.

Cây cầu hiện nay đã hoàn thành việc hợp long cầu.

Đây là một gói thầu quan trọng trong dự án tuyến cao tốc BOT Lào Cai - Sa Pa.

Cầu bắc qua hai ngọn đồi, phía dưới là thủy điện và ruộng bậc thang ở thị xã Sa Pa.

Lãnh đạo thị xã Sa Pa cho biết đây sẽ là điểm nhấn du lịch. Chính quyền đang lập quy hoạch xây dựng các cảnh quan bên dưới chân cầu để du khách có thể chụp ảnh.

Vào thời điểm này, khi có nhiều sương mù, khi đi qua đây rất nhiều mây, nhiều người ví đi qua đây như qua "thiên đường mây".

Hiện tại, cầu Móng Sến đã đạt 90% tiến độ. Cầu đang đảm bảo tiến độ đã cam kết với chủ đầu tư là Công ty BOT Lào Cai - Sa Pa.

Hiện nay, trên công trường có hàng chục công nhân đang gấp rút hoàn thiện dự án.

Các phương tiện di chuyển qua cầu Móng Sến sẽ đảm bảo an toàn hơn và nhanh hơn khi đi lại giữa TP Lào Cai và thị xã Sa Pa.

Dự kiến đến ngày 31/12/2021, cầu Móng Sến sẽ hoàn thành 100% tiến độ, được đánh giá nghiệm thu trước khi bàn giao cho chủ đầu tư.

