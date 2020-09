Triệt phá ổ nhóm trộm nửa tấn chó mỗi đêm, thu 1 tấn tang vật và nhiều vũ khí

Trong một đêm, ổ nhóm trộm chó chuyên nghiệp dùng nhiều vũ khí nguy hiểm thực hiện hành vi trộm cắp từ 400 - 500kg chó, thu 25 - 30 triệu đồng. Các đối tượng này đã bị Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) bắt giữ.

Công an thị xã Thái Hòa vừa phá chuyên án, bắt các ổ nhóm trộm chó chuyên nghiệp trên địa bàn, thu được số lượng lớn các tang vật và nhiều loại vũ khí nguy hiểm.

Video cận cảnh băng nhóm trộm nửa tấn chó mỗi đêm. (Nguồn: Công an TP.HCM)

Thời gian qua trên địa bàn thị xã xảy ra tình trạng một số đối tượng ngoài địa phương đến địa bàn, dùng nhiều phương tiện, với thủ đoạn tinh vi thực hiện hành vi bắt trộm chó, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Trước tình hình đó, Công an thị xã Thái Hòa đã vào cuộc.

Các công cụ để trộm chó và hung khí để chống trả của các đối tượng. (Ảnh: Quỳnh Trang - Trọng Tuấn)

Qua quá trình xác minh, nắm bắt thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Thái Hòa xác định được có hai nhóm đối tượng có hành vi trộm chó của người dân trên địa bàn giáp ranh giữa các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ…

Nhóm do Nguyễn Bửu Lộc (SN 1982) trú tại phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, là đối tượng có 7 tiền án (trong đó có 2 tiền án về tội trộm chó) và một ổ nhóm còn lại do Trịnh Anh Tú (SN 1968), trú tại phường Quang Phong, TX Thái Hòa cầm đầu. Chuyên án được xác lập để đấu tranh.

Sau một thời gian, khi đã thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu, thủ đoạn và quy luật hoạt động phạm tội của các đối tượng, Ban chuyên án quyết định phá án.

Rạng sáng 13/9/2020, Ban chuyên án đã đồng loạt bắt quả tang 4 đối tượng gồm Nguyễn Hữu Hiếu, Trịnh Anh Tú và Vi Văn Quyết đang có hành vi mua bán chó do trộm cắp và đối tượng Nguyễn Bửu Lộc đang thực hiện hành vi trộm chó.

Các đối tượng trong chuyên án và tang vật. (Ảnh: Quỳnh Trang - Trọng Tuấn/PX03 CANA)

Quá trình phát hiện, bắt giữ các đối tượng đã dùng hung khí chống trả quyết liệt lực lượng vây bắt. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia và các đối tượng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ được nhiều hung khí, công cụ, phương tiện mà các đối tượng dùng để trộm chó và hơn 1 tấn chó các loại mà các đối tượng đã trộm cắp trước đó.

Qua điều tra ban đầu, Ban chuyên án đã xác định được địa bàn mà trong một đêm các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp từ 400 - 500 kg chó, tương ứng với số tiền 25-30 triệu đồng.

Hiện chuyên án đang được Công an thị xã Thái Hòa tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Theo baonghean.vn