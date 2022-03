Cán bộ xã cùng đồng bọn trộm gần 570 triệu đồng của Ủy ban đi đánh bạc

Một trong 3 nghi phạm này trước đó chính là người báo án. Số tiền trộm cắp được các đối tượng đã dùng để đánh bạc và chi tiêu hết...

Ngày 20/3, Công an huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) cho biết, đơn vị đã phá án thành công, bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại trụ sở UBND xã Cán Chu Phìn, huyện Mèo Vạc. Điều đặc biệt là một trong 3 nghi phạm trước đó chính là người báo án.

Các đối tượng cùng tang vật tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Mèo Vạc.

Theo đó, khoảng 9h30' ngày 4/1, Công an xã Cán Chu Phìn, huyện Mèo Vạc tiếp nhận tin báo của anh Mua Mí Lử là công chức Văn phòng HĐND-UBND kiêm thủ quỹ UBND xã Cán Chu Phìn về việc: Khoảng 9h cùng ngày, anh Lử đến phòng làm việc Kế toán-Tài chính tại tầng 1 của UBND xã Cán Chu Phìn thì phát hiện bị mất 1 chiếc két sắt màu xanh đen, cao khoảng 65 cm, rộng khoảng 50 cm bên trong có chứa số tiền khoảng 565 triệu đồng.

Ngay sau nhận được tin báo, xác định vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, Công an xã Cán Chu Phìn đã bảo vệ hiện trường, tiến hành một số biện pháp điều tra sơ bộ ban đầu; đồng thời báo cáo lãnh đạo Công an huyện Mèo Vạc tổ chức lực lượng tiến hành khám nghiệm hiện trường và tiến hành điều tra theo thẩm quyền.

Công an huyện Mèo Vạc đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Giang xác định khoanh vùng đối tượng. Ngày 19/3, Công an huyện Mèo Vạc đã tiến hành bắt giữ 3 đối tượng, gồm: Mua Mí Lử (SN 1974, trú tại thôn Tả Lủng B, xã Tả Lủng, huyện Mèo Vạc) - chính là người báo án; Sùng Mí Già (SN 1976, trú tại thôn Sủng Pờ A, xã Sủng Trà, huyện Mèo Vạc); Sùng Mí Sính (SN 1984, trú tại thôn Sủng Trà, xã Sùng Trà, huyện Mèo Vạc), nhiều tang vật liên quan đến vụ án cũng được thu giữ...

Bước đầu các đối tượng khai nhận, do cần tiền đánh bạc nên vào khoảng 19h ngày 3/1, Mua Mí Lử đã rủ Sùng Mí Già, Sùng Mí Sính mang theo xà beng đến phía sau UBND xã Cán Chu Phìn phá cửa sổ, đột nhập vào phòng làm việc của Lử rồi trộm két sắt. Sau đó, các đối tượng đục phá két, lấy tiền chia nhau; vận chuyển két sắt đến hố rác thuộc địa phận thôn Tìa Chí Dùa, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc để phi tang. Số tiền trộm cắp được các đối tượng đã dùng để đánh bạc và chi tiêu hết, riêng đối tượng Mua Mí Lử giao nộp lại 6 triệu đồng.

Theo cand.com.vn