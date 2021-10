Tạm giữ 23 xe máy không chính chủ ở tiệm cầm đồ

Kiểm tra một tiệm cầm đồ, Công an Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) phát hiện hàng chục chiếc xe máy được cầm cố không đúng quy định.

Sáng nay (13/10), thông tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan này đã tạm giữ 23 chiếc xe máy của tiệm cầm đồ Sơn Dung tại 693 đường Phạm Văn Đồng để làm rõ vệc cầm cố không hợp lệ.

Hàng chục chiếc xe máy cầm đồ trái quy định.

Trước đó, vào tối 11/10, Công an TP Buôn Ma Thuột phối hợp với Công an phường Tân Hòa tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ Sơn Dung.

Tại đây, Công an phát hiện có 23 chiếc xe máy không phải do chính chủ mang đến đây cầm cố và không có giấy ủy quyền của chính chủ.

Ngoài ra, Công an còn phát hiện các hợp đồng cầm cố và sổ theo dõi dịch vụ cầm đồ, lãi suất cho vay là 4%/tháng, cao hơn rất nhiều so với Nhà nước quy định lãi suất cho vay do các bên thỏa thuận là không quá 1,125%/tháng.

Sông Cài