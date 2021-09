Tài xế xe 'luồng xanh' không bằng lái, chở 5 người không xét nghiệm Covid-19 đi xuyên 2 tỉnh

Tài xế xe tải 'luồng xanh' không có bằng lái, chở 5 người không có giấy xét nghiệm Covid-19 đi từ Đắk Lắk sang Đắk Nông. Vụ việc vừa bị Công an huyện Cư Jút (Đắk Nông) phát hiện, xử lý.

Tối 5/9, thông tin từ Công an huyện Cư Jút cho biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản xử lý 1 tài xế xe ô tô tải "luồng xanh" chở theo 5 người không có giấy xét nghiệm Covid-19 đi từ TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) sang huyện Cư Jút (Đắk Nông).

Tài xế xe tải vi phạm bị lập biên bản.

Tài xế bị lập biên bản là anh Phạm Hồng C., trú tại xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột. Anh C. bị lập biên bản về lỗi điều khiển phương tiện tham gia giao thông không có giấy phép lái xe và chở người ngồi trên xe trái quy định, vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

Ngoài ra, 5 người ngồi trên xe anh C. gồm: Ngô Huỳnh Ngọc H., Y Ren Y., Y Chương K., Y Đây K. (cùng trú tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút) và Trần Văn C (trú tại xã Rồ Men, huyện Đam Rông, Lâm Đồng) bị lập biên bản về lỗi vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

Trước đó, vào khoảng 9h sáng ngày 5/9, Tổ trực chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên tuyến Quốc lộ 14 (đoạn qua xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút) phát hiện xe ô tô tải mang BKS 49C – 227.68 dừng, đỗ tại khu khu vực thôn 11, xã Tâm Thắng.

Xe có dán giấy chứng nhận phương tiện ưu tiên hoạt động trên “luồng xanh” do anh Phạm Hồng C. điều khiển, nhưng anh C. không có giấy phép lái xe ô tô.

Trên xe có tất cả 6 người, chỉ riêng anh C. có phiếu kết quả test nhanh Covid-19 âm tính, 5 người còn lại không có giấy tờ thông hành theo quy định.

Cả 6 người trên xe đã được đưa vào khu cách ly tập trung của huyện Cư Jút, còn chiếc xe tải bị tạm giữ để xử lý.

