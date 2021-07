Bố mẹ nghiện ma túy vắng nhà, bé gái đói quá nên đi tìm rồi lạc trong rừng

Sau khi được các chiến sĩ công an giúp đỡ, cháu M. cho biết bố mẹ cháu nghiện ma túy, thường xuyên bỏ đi khỏi nhà. Do đói quá nên cháu đi tìm bố mẹ và bị lạc trong rừng.

Chiều 2/7, Công an huyện Bắc Yên (Sơn La) cho biết, công an địa phương đã gúp đỡ một cháu bé 11 tuổi lạc trong rừng trong tình trạng bị đói, sợ hãi và đưa về với gia đình an toàn.

Cháu bé được các chiến sĩ công an giúp đỡ.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 30/6, trên đường công tác từ bản Làng Sáng, xã Háng Đồng về trụ sở xã, tổ công tác Công an xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên đã phát hiện một cháu gái người dân tộc Mông đi lang thang một mình trong rừng đặc dụng Tà Xùa (khu vực đầu bản Háng Đồng).

Tổ công tác dừng lại hỏi thăm thì cháu bé nói mình tên là M., 11 tuổi, ở bản Háng Đồng C, xã Háng Đồng, nơi cách địa điểm công an phát hiện cháu khoảng hơn 1 giờ đi bộ trong rừng. Cháu bé cũng cho biết bố mẹ cháu nghiện ma túy, thường xuyên bỏ đi khỏi nhà, do đói quá nên cháu đi tìm bố mẹ.

Thượng úy Hà Văn Nhuận - Trưởng Công an xã Háng Đồng cho biết: “Lúc chúng tôi gặp cháu bé thì cháu đang trong tình trạng lả đi vì đói và rất sợ hãi khi bị lạc trong rừng lúc trời tối, nếu không may gặp phải đối tượng xấu thì không biết sẽ như thế nào”.

Tổ công tác đã đưa cháu M. về trụ sở xã, mua đồ ăn, bố trí chỗ ngủ cho cháu. Đến chiều ngày 1/7, Công an xã Háng Đồng đã liên hệ được với người thân đến đón cháu bé trở về nhà.

Sông Yên