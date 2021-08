'Bố dượng hờ' đánh đập dã man bé 5 tuổi khó thoát án hình sự

Mạng xã hội xôn xao chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông bạo hành dã man bé trai 5 tuổi bằng những cái đạp, tát, vác bé lên ném xuống mặc cháu bé kêu khóc xin tha. Công an xác định, gã này là bố dượng hờ

Sáng 5/8, Công an phường Bình Chuẩn cho biết vừa bàn giao hồ sơ, đối tượng cho Công an TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với Lê Hoài Nam (SN 1992, hộ khẩu thường trú tại TP.HCM, tạm trú tại khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn) là người đánh đập bé trai là con riêng của chị Nguyễn Huyền T.

Từ từ năm 2020 đến nay, Nam và chị T sống với nhau như vợ chồng ở khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn. Trong thời gian cùng chung sống, Nam thường xuyên đánh đập và chửi mắng bé P.A - con riêng của chị T, đỉnh điểm là sự việc xảy ra như trong clip được phát tán trên mạng xã hội vào ngày 04/8.

Đối tượng Lê Hoài Nam tại cơ quan công an. (Ảnh do công an cung cấp)

Trao đổi với PV Infonet, luật sư Hoàng Tùng (Trưởng VPLS Trung Hòa, Hà Nội) chia sẻ: "Hình ảnh bạo lực của Lê Hoài Nam đối với cháu bé như trong clip đang được chia sẻ trên mạng xã hội khiến bản thân tôi cảm thấy xót xa và rất tức giận.

Cháu bé chỉ khoảng 4 tuổi, chỉ là một đứa trẻ, cả về mặt sinh học và năng lực hành vi đều chưa phát triển đầy đủ. Việc bị bạo hành nhiều lần sẽ để lại những hậu quả cả về thể chất lẫn tinh thần cho cháu".

Hình ảnh người đàn ông đánh đập bé trai khoảng 3-4 tuổi khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Luật sư Hoàng Tùng phân tích vụ việc: "Theo thông tin trên báo chí thì tại cơ quan công an, ban đầu người đàn ông khai là bố của cháu. Và theo thông tin mới nhất mà công an cho biết về kết quả điều tra, anh ta không phải là bố đẻ cháu P.A.

Hành vi đấm, đạp, thậm chí là bế vác đứa bé lên rồi quăng xuống đất đầy bạo lực là dấu hiệu của hành vi cố ý gây thương tích cho người khác.

Trước tiên cần giám định thương tích của cháu bé. Chỉ cần có % thương tích thì người hành hung có thể phải chịu trách nhiệm hình sự (TNHS) về tội "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự (BLHS).

Nếu thương tích dưới 11% thì Lê Hoài Nam có thể bị phạt tù đến 03 năm; còn nếu thương tích từ 11% đến dưới 30% thì mức phạt tù từ 02 đến 06 năm”.

Người đàn ông có hành vi quăng quật bé trai rất bạo lực.

Nội dung đoạn clip ghi lại cho thấy, một bé trai khoảng chừng 3-4 tuổi đang bị một người đàn ông (bé gọi là ba) liên tục chửi bới, tát vào mặt và người trước sự chứng kiến của người phụ nữ áo đen (bé gọi là mẹ).

Người này vừa tát, vừa khóa tay bé trai vừa chửi rất tục tĩu. Người này còn hét lớn: "Mày gào lên, gào lên, mày nín chưa? Mày chạy đi đâu".

Trong khi bé trai vừa khóc vừa van xin: "Con xin mà ba. Để con đi mà ba", người đàn ông này không dừng lại mà còn lấy chân giẫm lên người bé trai; đồng thời có hành vi quăng cháu bé rất nguy hiểm. Vừa nói, gã vừa tát bé trai rất mạnh. Em bé chỉ biết gọi mẹ trong vô vọng "Mẹ ơi...", nhưng người mẹ vẫn không đứng ra can ngăn.

Hình ảnh người đàn ông đánh bé trai trước mặt một người phụ nữ.

Những cú "ra đòn" của người đàn ông đối với cháu bé rất dã man khiến người xem clip phẫn nộ. Vừa đánh, gã đàn ông vừa thách thức, chửi bới cháu bé: "Mày chạy đi đâu, la lên, la lên có ai cứu đi...".

Thậm chí, người đàn ông này còn bế đứa trẻ rồi ném xuống. Lúc này người mẹ quá sợ hãi mới chạy ra giữ chân, van xin.

Chưa rõ tình hình sức khỏe của bé P.A hiện ra sao, song hành động bạo lực của Lê Hoài Nam đang bị cộng đồng căm phẫn, yêu cầu đối tượng phải bị xử lý nghiêm khắc trước pháp luật.

