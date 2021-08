Mưa lớn cuốn trôi cầu, 50 căn nhà ngập sâu trong nước

Theo đó, cơn mưa bắt đầu từ 22h đến 2 giờ sáng hôm sau khiến nhiều tuyến đường, khu phố trên địa bàn thị trấn Đức Phong và xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng ngập sâu, có điểm nước dâng trên 2m, một số khu phố bị cô lập.

Do thiên tai xảy ra bất ngờ vào ban đêm, người dân không kịp trở tay, nhiều tài sản có giá trị bị cuốn trôi hoặc nhấn chìm trong biển nước gây thiệt hại nặng.

Theo Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện Bù Đăng, thống kế ban đầu có 50 căn nhà, 5 xe ô tô bị ngập từ 1 - 2 mét hư hỏng nặng; 40 ha cây trồng bị thiệt hại bao gồm 30 ha lúa, 10 ha cây ăn trái ngập sâu hơn 2m; một cây cầu treo dài 25m bắt qua suối Đăk Woa và nhiều tài sản có giá trị khác bị cuốn trôi.

Nhận tin báo, Ban Chỉ huy quân sự huyện Bù Đăng đã cử lực lượng cùng với phương tiện cứu hộ có mặt kịp thời, lập vùng cảnh báo nguy hiểm, sơ tán người dân khẩn cấp, hỗ trợ người dân di dời tài sản, phân luồng giao thông. Rất may, đến nay chưa có thiệt hại về người.

Hiện, chính quyền địa phương đang huy động các lực lượng tại chỗ tiếp tục hỗ trợ người dân, khắc phục hậu quả thiên tai.

Trước đó vào đêm 28/8, mưa lớn cũng xuất hiện tại huyện biên giới Bù Gia Mập làm ngập cục bộ một số khu vực thôn 2A, 2B, 3, 6B thuộc xã Bình Thắng khiến 35 nhà dân bị ngập, nhiều đồ dùng bị hư hỏng.

Theo Ban chỉ đạo PCTT-TKCN tỉnh Bình Phước, chỉ trong tuần vừa qua, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra mưa lớn gây ngập cục bộ. Trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, địa phương thường xuyên phát cảnh báo người dân ven sông, suối đề phòng sạt lở đất, lũ, ngập lụt xảy ra, chủ động phòng, chống để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Các khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay (31/8) tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to; ở Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to từ nay đến ngày 3/9.