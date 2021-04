Biến phòng bệnh thành ổ 'bay lắc', gái gọi: 'Đừng nói lãnh đạo bệnh viện vô can!'

Đối tượng Nguyễn Văn Quý và tang vật.

Lãnh đạo bệnh viện không thể vô can

Trao đổi với phóng viên Infonet, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Bùi Văn Xuyền, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội - Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình cho rằng, cần phải làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.

Theo ĐB Bùi Văn Xuyền, xét về mặt quản lý hành chính của một đơn vị, mà cụ thể là trong bệnh viện, thì quy trình quản lý, nội quy, quy chế quản lý bệnh nhân, khám chữa bệnh, ra vào bệnh viện… mọi đơn vị đều có.

“Rõ ràng ở đây, điều đầu tiên phải xem xét là trách nhiệm của người lãnh đạo, cụ thể là người đứng đầu bệnh viện. Ngoài ra, những người trực tiếp quản lý bệnh nhân, quản lý phòng bệnh ở các khu vực khám, khoa phòng bệnh… cũng cần phải được xem xét”, ĐB Bùi Văn Xuyền nêu.

Ông cho rằng, trách nhiệm của bệnh viện rất cao. Sự việc nằm trong khuôn viên bệnh viện, trong đơn vị mà Giám đốc bệnh viện quản lý thì “không thể nói là không có trách nhiệm, không biết; sự việc này không thể thoái thác”.

“Tuy nhiên xử lý trách nhiệm đến đâu, trách nhiệm của những cá nhân nào, tập thể nào cũng cần có xác minh đầy đủ, cụ thể. Bộ Y tế phải làm cho rõ và phải xử lý nghiêm.

Không thể để tình trạng trong bệnh viện mà có ổ nhóm sử dụng, tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma tuý như thế. Chắc không ai chấp nhận được, một người dân bình thường cũng không thể chấp nhận được”, ĐB Bùi Văn Xuyền nêu quan điểm.

Theo thông tin từ Công an cung cấp, vào đầu tháng 1/2021, “trùm” ma tuý Nguyễn Văn Quý đã bị Công an quận Hai Bà Trưng bắt về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy", nhưng do có bệnh án tâm thần nên được trả về bệnh viện để điều trị.

Sự việc bệnh nhân tâm thần biến phòng bệnh thành phòng "bay lắc" gây chấn động dư luận.

Có hay không việc làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần?

Trả lời câu hỏi này, ĐB Bùi Văn Xuyền cho rằng, sử dụng ma tuý thì cũng gây ra ảo giác, loạn thần, do đó, có thể xác định người này có dấu hiệu về mặt tâm thần. Tuy nhiên, có bệnh lý tâm thần hay không, giới hạn của bệnh lý về mặt tâm thần như thế nào (người sử dụng chất ma tuý ở mức độ nào, ranh giới ra làm sao) thì cần phải xem xét lại các quy định liên quan đến vấn đề này.

"Sử dụng chất ma tuý đương nhiên ảnh hưởng đến sức khoẻ tâm thần. Nhưng cứ sử dụng chất ma tuý xong bảo đấy là bị tâm thần phải đưa vào chữa bệnh để loại trừ trách nhiệm hành chính, trách nhiệm hình sự trong vi phạm pháp luật về ma tuý thì đấy là vấn đề", ĐB Xuyền nói.

"Rõ ràng đây là vấn đề cần có quy định rõ ràng để tránh việc lợi dụng vào việc bị bệnh tâm thần để tiếp tục sử dụng chất ma tuý, tiếp tục vi phạm pháp luật – buôn bán ma tuý. Chỗ này cần phải làm rõ”, ĐB Bùi Văn Xuyền nêu vấn đề.

Chia sẻ với phóng viên trước thông tin này, của ĐB Thái Trường Giang, (Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau) thốt lên: “Quá sốc!”.

ĐB này cho rằng: "Lãnh đạo bệnh viện và các cá nhân làm việc trong bệnh viện không thể vô can".

Theo ông Thái Trường Giang, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và tin tưởng rằng “sẽ sáng tỏ vấn đề”, cần "làm thật mạnh" để xử lý nghiêm vụ này.

Liên quan đến vụ việc, ngay trong tối hôm qua, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cũng có văn bản đề nghị Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I khẩn trương xem xét, làm rõ nguyên nhân vụ việc; phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện với Cơ quan Công an và các Cơ quan chức năng bảo vệ pháp luật để điều tra kịp thời, xử lý nghiêm đúng người, đúng tội.

Bên cạnh đó, tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự bệnh viện, rà soát và chấn chỉnh quy trình quản lý người bệnh trong thời gian điều trị nội trú theo đúng quy định.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu Bệnh viện báo cáo nhanh vụ việc trước 10h00 ngày 01/4/2021 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Trước đó, vào tối ngày 31/3/2021, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội bắt giữ, xác định Nguyễn Văn Quý (trú tại Thanh Trì, Hà Nội) có vai trò cầm đầu đường dây mua bán ma túy này. Nghi can có tiền sử bệnh tâm thần, vào điều trị tại bệnh viện Tâm thần Trung ương từ tháng 11/2018.

Trong thời gian điều trị, Quý nhiều lần ra khỏi bệnh viện. Đầu tháng 1/2021, Quý bị Công an quận Hai Bà Trưng bắt về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy", nhưng do có bệnh án tâm thần nên được trả về bệnh viện để điều trị.

Quý đã cải tạo phòng điều trị thành một phòng có cách âm, lắp dàn loa lớn, đèn laze để phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Kết quả trinh sát còn phát hiện Quý cùng đàn em mời bạn bè sử dụng ma túy ngay tại đây; ngang nhiên đưa cả những cô gái làm "dịch vụ" đến bệnh viện để cùng sử dụng ma túy.

Không những thế, Quý còn tổ chức mua bán ma túy ngay trong bệnh viện. Những người đến mua ma túy thường giả danh là người nhà chăm sóc bệnh nhân để thực hiện các giao dịch mua bán ma túy.

Đáng lưu ý, liên quan đến vụ việc, cơ quan điều tra cũng đã bắt giữ Nguyễn Anh Vũ, kỹ thuật viên khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền Bệnh viện Tâm thần Trung ương I để điều tra về hành vi không tố giác tội phạm. Kết quả test nhanh máu và nước tiểu của Vũ, phát hiện dương tính với ma túy.

N. Huyền