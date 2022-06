Bị lừa sang Campuchia, nộp 80 triệu vẫn bị ép ở lại lừa các nạn nhân mới

Nghe lời dụ dỗ việc nhẹ lương cao, thanh niên Bắc Giang bị lừa sang Campuchia đòi tiền chuộc và bị ép ở lại tuyển người mới từ Việt Nam.

Hứa lương cao, sang đến nơi bị đòi tiền chuộc

Những ngày gần đây, PV Báo Giao thông liên tục nhận được thông tin cầu cứu của ông Đăng Hiếu Minh (SN 1966, trú tại bản Đồng Cao, xã Phúc Sơn, huyện Sơn Động, Bắc Giang) về việc con trai ông là Đặng Phúc Q. (SN 2004) bị một số người lừa xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Ban đầu, những người này liên hệ qua mạng xã hội, hứa hẹn đến Campuchia làm việc với mức lương cao.

Chân dung Đặng Phúc Q., ảnh do gia đình cung cấp.

Tuy nhiên, ngày 2/6, sau khi Q. được đón từ Cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh sang Campuchia thì đã bị các đối tượng lạ mặt khống chế, đưa về giam giữ.

Sau đó, những người này yêu cầu gia đình chuyển khoản 80 triệu đồng với lý do công đưa đón, ăn ở tại Campuchia thì mới cho về.

Lo con bị đánh đập, gia đình ông Minh đã vay mượn, nhờ người gửi tiền vào số tài khoản ngân hàng theo yêu cầu nhưng những người này tiếp tục đòi phải gửi thêm 100 triệu nữa thì mới thả người về Việt Nam.

Gia đình ông Minh là hộ khó khăn, người dân tộc Dao, sinh sống tại vùng sâu, vùng xa nên không còn khả năng chi trả số tiền trên.

Vị trí ảnh vệ tinh Đặng Phúc Q. chia sẻ, nơi có nhiều người Việt bị khống chế, ép tuyển người tại Campuchia.

Theo đó, những người trên cho biết, sẽ giữ Q. ở lại để tuyển người, lừa đưa người Việt Nam vượt biên sang Campuchia cho bọn chúng ép trả tiền chuộc hoặc làm việc không lương.

“Dù vẫn liên lạc, nói chuyện được với con trai nhưng gia đình tôi đang rất lo lắng, không biết phải làm sao. Nhiều tuần nay, gia đình tôi đã trình báo Công an xã Phúc Sơn, tôi đề nghị cơ quan công an có biện pháp bảo vệ quyền lợi, đưa cháu về nước an toàn”, ông Minh nói.

Hàng trăm người bị khống chế, ép tuyển người đến Campuchia?

Được gia đình giới thiệu, PV Báo Giao thông đã vào vai người cần tìm việc liên lạc trực tiếp với em Đặng Phúc Q. tại Campuchia.

Qua điện thoại, và hình ảnh vệ tinh cho thấy Q. đang bị khống chế tại khu vực biên giới Campuchia, sát với Cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

"Ban đầu, em nghe theo lời dụ dỗ sang Campuchia làm quảng cáo game online với mức lương 19 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, khi sang đến đất bạn mới vỡ lẽ vì bị đánh đập, yêu cầu liên hệ bảo gia đình gửi tiền chuộc.

Tuy gia đình em đã gửi tiền theo yêu cầu nhưng họ tiếp tục khống chế, ép em ở lại làm việc cho họ. Họ hướng dẫn em lên mạng xã hội, dùng thủ đoạn dụ dỗ, tuyển người việc nhẹ, lương cao để chèo kéo, lừa người từ Việt Nam sang Campuchia.

Mức khoán đối với người mới như em là phải lừa 5 người/tháng. Không đạt sẽ bị đánh đập”, Q. cho biết.

Qua lời kể của Q. cho thấy, hiện nay tại Campuchia, nơi Q. bị giam giữ đang có rất nhiều người Việt Nam bị khống chế, ép phải làm “chim mồi” để lừa người Việt Nam nhẹ dạ cả tin sang Campuchia tìm việc. Qua tiếp xúc, Q. biết người đứng đầu nhóm người trên là người Trung Quốc.

"Hàng ngày, những người quản lý ở đây sẽ theo dõi điện thoại và tài khoản mạng xã hội của các “chim mồi”, nếu có ý định nhờ người giải cứu, bỏ trốn hay tiết lộ thông tin hoặc không chịu làm việc thì sẽ bị đánh đập, bỏ đói", Q. nói.

Q. cho biết, bản thân và những người bị giam giữ ở đây đều không muốn tiếp tay cho các đối tượng trong việc lừa đảo, chiếm đoạt tiền của các nạn nhân. Họ đề nghị cơ quan chức năng sớm có biện pháp giải cứu, đưa về nước an toàn.

Thông tin từ Công an huyện Sơn Động cho biết, đã nhận được thông tin trình báo của gia đình nạn nhân. Vụ việc đã được chuyển đến lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang và các cấp, ngành để có biện pháp xác minh, giải quyết theo quy định.

