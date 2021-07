Bí kíp để có những kỳ nghỉ trong mơ mùa giãn cách

Hai mùa hè trôi qua với dịch Covid-19 và giãn cách xã hội đã khiến các bạn trẻ phải tạm dừng những chuyến du lịch, lên rừng, xuống biển, khám phá các vùng đất mới. Yên tâm vì trên NowFood đang có những chuyến du lịch ẩm thực “một không hai” để giúp mùa hè của bạn trở nên trọn vẹn hơn rồi đây.

Một kỳ nghỉ ở biển cùng bữa BBQ hải sản thật ngon, tại sao không?

Với mỗi người, hẳn ai cũng ít nhất một lần lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ ở biển, phơi mình trên bãi cát, nghe tiếng sóng rì rào và nhâm nhi ly nước dừa mát lạnh hay thưởng thức các món hải sản. Kỳ nghỉ đó có thể ở Phú Quốc, Nha Trang hay Hạ Long thậm chí là Bali hay Hawaii. Thế rồi vì dịch, bạn không thể đặt chân đến vùng biển mơ ước của mình, vậy chúng mình mang biển về nhà nhé?

Đầu tiên hãy mở TV lên tìm những bộ phim lãng mạn có bối cảnh tại các bờ biển xinh đẹp như Bali, Jeju, khi nhập tâm vào bộ phim, bạn sẽ thấy chính mình như đang dạo chơi trên bãi biển. Bạn cũng có thể tìm một số bản nhạc địa phương hay những bản hoà tấu xen lẫn tiếng sóng vỗ rì rào và bật lên nghe. Và tất nhiên, du lịch luôn đi cùng khám phá ẩm thực, đi biển thì phải thưởng thức một bữa BBQ hải sản thật ngon. Hãy lên NowFood, gõ từ khóa “Hải sản”, trong một nốt nhạc cả thế giới hải sản sẽ tràn về.

Bạn có thể chọn quán ăn Hải sản Phú Yên để tưởng tượng mình đang phiêu dạt trong thiên nhiên hoang sơ, bình dị và thơ mộng như trong bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, bật mí với bạn là không những hải sản Phú Yên tươi ngon chế biến độc đáo như ốc gai sống tại hồ nướng tiêu xanh, sò bung hấp thái, ngao bộp hấp sả… mà quán còn đang tham gia sự kiện “NowFood 7.7 Ăn cả thế giới” với ưu đãi lên tới 70k khi nhập mã “DEALXIN70” đó.

Ưu đãi giảm 70k của Hải sản Phú Yên và ưu đãi 7k tại quán Mr Béo

Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn Mr Béo - Cháo Hàu & Bột Chiên Hải Sản, Hải Sản Phố 5 Sốt, Hải Sản Biển Tươi Ngon - Âu Cơ hay Nghêu Xô Quán - Ốc & Hải Sản… là những quán đang có rất nhiều ưu đãi từ chỉ 7k săn món ngon lạ, giảm 70k đến freeship trong sự kiện NowFood 7.7 Ăn cả thế giới

Và sau đó thì sao? Hãy mặc một chiếc đầm maxi nếu là bạn gái hoặc chiếc áo cây dừa, nếu là bạn trai, cười thật tươi chụp hình selfie và ghép ảnh vừa chụp vào một bãi biển mà bạn có kế hoạch ghé đến rồi đăng ngay lên Facebook thôi.

Spa tại nhà - tận hưởng kỳ nghỉ 5 sao

Bạn mơ về những ngày hưởng thụ cuộc sống ở một khu nghỉ dưỡng 5 sao trong mùa hè này, tận hưởng các dịch vụ spa cao cấp của khu nghỉ dưỡng? Thật đơn giản vì bạn vẫn có thể dành thời gian để chăm sóc bản thân hoặc người mà bạn yêu quý trong giai đoạn giãn cách này. Hãy mua các loại nguyên liệu trái cây tươi như bơ, dâu tây, nha đam… một chút sữa tươi và tự chế tạo ra một số mặt nạ dưỡng da, bật một vài bản nhạc nhẹ nhàng và ngâm mình thư giãn.

Ưu đãi “Sale đỉnh giảm 70k” của NowFresh

Giãn cách xã hội khiến bạn không đi mua nguyên liệu được? Đừng lo, NowFresh sẽ giúp bạn, với Farmers’ Market, An Nhiên Fresh Fruit, Chợ Phố Fresh Food và rất nhiều cửa hàng trái cây tươi ngon và sạch trên NowFresh, bạn có thể thoải mái lựa chọn những nguyên liệu bạn cần và đơn hàng sẽ đến với bạn trong tích tắc, lại còn được ưu đãi như“Sale đỉnh giảm 70k”, “Chớp deal to - Fresh lo nửa giá”, “Món hot bắt trend” hay “Đồng giá 7k - Đi chợ thả ga”... nữa đấy.

Sau khi spa thư giãn, hãy duy trì chủ đề sống lành mạnh bằng việc tìm hiểu và thực hành những bữa ăn healthy, cân bằng dinh dưỡng. Nếu bạn ngại việc bếp núc, NowFresh sẽ đảm nhiệm cho bạn, với Xanh Vegan Vegetarian - Đồ Ăn Thuần Chay, Fitmeal VN – Eatlean & Healthy Food, LALA Salad - Healthy Food Online… đảm bảo bạn vẫn có da sáng dáng xinh suốt mùa giãn cách. Đừng lo về giá, NowFresh sẽ hỗ trợ bạn với loạt ưu đãi khủng của tháng 7.

Và một tour ẩm thực ba miền

Nếu bạn là tín đồ của các món ăn Việt, và đã từng rong ruổi từ Hà Giang đến Cà Mau để thưởng thức các đặc sản địa phương thì cũng chớ buồn phiền khi mùa dịch phải ngồi nhà bởi NowFood là một thiên đường ẩm thực dành cho bạn, bạn hãy an tâm để ăn cả thế giới cùng Now từ bún riêu và bún bò Nam bộ, đến gỏi cuốn và bún mắm nêm miền Trung hay Bún đậu mắm tôm miền Bắc. Vào dịp tháng 7, NowFood đang tung ra các chương trình ưu đãi hấp dẫn như Deal mỗi ngày 1 deal 1Đ, chỉ 7k săn món ngon lạ, Deal ăn món 5 châu giảm sâu đến 70k, và các bộ sưu tập xịn sò khác như 0Đ Tiếp sức - bứt phá mùa thi, Món Á món Âu ở đâu cũng freeship…

Loạt ưu đãi xịn trong sự kiện “NowFood 7.7 Ăn cả thế giới”

Đặc biệt, sự kiện NowFood 7.7 Ăn cả thế giới sẽ diễn ra song song với chương trình 7.7 Siêu hội hoàn xu trên Shopee, với các mặt hàng chỉ từ 7k , triệu mã miễn phí vận chuyển, cơ hội săn voucher hoàn xu đến 77k,...Hiện tại, NowFood đã có mặt trên ứng dụng Now và Shopee, người dùng chỉ cần truy cập vào biểu tượng NowFood có trên Shopee hoặc order trực tiếp trên ứng dụng Now để tận hưởng dịch vụ giao nhận đồ ăn Now với giá hấp dẫn ngay từ bây giờ.

Minh An