Bị kiểm tra khi lái xe chở 3, U50 dùng cây tre tấn công công an

Bị kiểm tra hành chính vì chở 3, người đàn ông U50 đã nhặt cây tre tấn công lại lực lượng công an khiến một chiến sĩ bị thương.

Chiều 24/7, Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Đỗ Sanh (48 tuổi, trú xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang) do có hành vi tấn công lực lượng công an.

Đối tượng Đỗ Sanh

Tối 23/7, Sanh uống rượu tại nhà thuê ở xã Hòa Phú cùng với người bạn của mình. Tàn cuộc nhậu khoảng 20h cùng ngày, Sanh dùng xe máy chở 2 bạn về.

Lúc này, tổ tuần tra Công an huyện Hòa Vang phát hiện xe máy chở 3 nên yêu cầu dừng lại kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, Sanh không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy.

Khi chạy đến trước nhà anh trai mình, Sang nhặt cây tre tấn công Tổ tuần tra khiến một chiến sĩ bị thương ở sườn. Tổ công tác sau đó đã khống chế Sanh và bàn giao cho Công an xã Hòa Phú.

Được biết, Sanh có tiền sự về tội gây rối trật tự, 2 tiền án cố ý gây thương tích và 1 tiền án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Hồ Ca