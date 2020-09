Bi kịch gia đình, cha chết, con đi tù 9 năm vì uống rượu

Vốn bị động kinh từ nhỏ, thỉnh thoảng hay co giật chân tay, khi uống rượu vào, tính tình Thọ thường cộc cằn, hung hãn nên hàng xóm rất ít tiếp xúc.

Còn ông M. (cha của Thọ) cũng nghiện rượu, cứ say là la mắng người thân. Trong cuộc sống, những lúc ông M. và Thọ uống rượu về thường cãi nhau, người trong nhà không tự can ngăn được, phải nhờ công an can thiệp thì mọi chuyện mới dừng lại. Câu chuyện tiếp diễn nhiều năm, cuối cùng cũng xảy ra bi kịch.

Bị cáo Thọ tại tòa.

Chiều 25/2, sau khi một mình uống nửa lít rượu, Thọ đi dạo chơi rồi về nhà ngủ lúc chập tối. Cùng lúc này, ông M. cũng về nhà trong tình trạng đã có hơi men. Về tới nhà, ông M. tiếp tục xuống bếp uống rượu. Vừa uống, ông M. vừa nói Thọ: “Không chịu đi làm, ăn bám, to con lớn xác mà không đi làm”.

Đang ở trong phòng, vợ ông M.nghe vậy chạy ra nói với chồng: “Thôi ngủ đi, đừng nói nữa, thằng Thọ dậy, nó nghe được lại mệt chuyện lắm”. Bỏ ngoài tai lời khuyên, ông M. vẫn nói đi nói lại nhiều lần nên người vợ vào phòng ngủ với con gái.

Đang nằm trên giường, Thọ nghe thấy cha mình nói vậy nên cũng đi ra. Hai cha con lời qua tiếng lại, không ai chịu ai, rồi dẫn tới xô xát, bất chấp sự khuyên can của người nhà.

Hết cách, trong đêm tối, vợ ông M. cùng con gái chạy đến công an phường trình báo, nhờ can thiệp.

Thấy vợ chạy đi, ông M. tiếp tục lớn tiếng với Thọ. Ông chửi Thọ "mất dạy", rồi đánh con trai. Trong cơn bực tức, Thọ dùng tay, chân tấn công bố đẻ làm ông M, bị đập đầu vào tường và nền nhà dẫn đến bất tỉnh.

Cùng lúc này, Công an phường cùng vợ con ông M. trở về. Thấy ông M. nằm bất động, mọi người vội gọi xe đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên ông M. không qua khỏi.

Giám định pháp y kết luận, ông M tử vong do chấn thương sọ não..

Quá trình điều tra vụ án, nhận thấy Thọ có dấu hiệu bị bệnh tâm thần nên Công an tỉnh Quảng Nam đã trưng cầu giám định đối với y. Kết luận chỉ ra rằng Thọ bị động kinh hỗn hợp, hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi.

Theo cáo trạng truy tố, Thọ phạm tội trong trường hợp bị kích động thần kinh do hành vi sai trái pháp luật của nạn nhân gây ra. Mặc dù biết rõ Thọ bị bệnh động kinh từ nhỏ, khả năng lao động bị hạn chế, tính tình cộc cằn, cáu gắt, nhưng sau khi uống rượu về ông M. đã la mắng làm cho Thọ bực tức, cãi lại.

Ngoài ra, ông M. đã xông vào đánh Thọ trước để dẫn đến vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng. Thọ không sử dụng hung khí, phạm tội mang tính bộc phát, do bực tức, hạn chế khả năng nhận thức và hành vi nên không thuộc trường hợp có “tính chất côn đồ”.

Ngày 17/9, tại TAND tỉnh Quảng Nam, Trương Tấn Thọ phải nhận bản án 9 năm tù vì hành vi đoạt mạng cha đẻ của mình.

Sơn Tùng