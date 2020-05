Vụ sập tường 10 người chết ở Đồng Nai: Giám đốc Công ty Hà Hải Nga đối diện mức án nào?

Liên quan vụ sập tường bao đang xây dựng làm 10 người chết tại khu công nghiệp (KCN) Giang Điền (huyện Trảng Bom), ngày 25/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Hà Huy Hải (56 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Hà Hải Nga, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động” theo điều 295 Bộ luật Hình sự.

Trao đổi với PV về vụ việc này, luật sư Hoàng Tùng – Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hòa - Đoàn Luật sư TP Hà Nội chia sẻ: “Gần đây, rất nhiều vụ tai nạn tại các công trình (chủ yếu là sập công trình) gây nên những mất mát, đau thương cho nhiều gia đình. Những tai nạn này có trường hợp xuất phát từ lỗi thi công, cũng có trường hợp xuất phát từ người bị hại, lỗi từ các vi phạm về an toàn lao động,... Tuy nhiên, việc để xảy ra sự việc đau buồn này không thể không xem xét đến trách nhiệm của các bên.

Đối với sự việc sập công trình đang thi công tại KCN Giang Điền dẫn đến hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, đau thương (10 người chết và nhiều người bị thương), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can và bắt tạm giam người đứng đầu đơn vị thi công để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động” theo điều 295 bộ luật Hình sự năm 2015. Với hậu quả nghiêm trọng là 10 người tử vong, theo tội danh vừa bị khởi tố, ông Hà Huy Hải có thể phải đối mặt với với khung hình phạt tù từ 06 năm đến 12 năm”.

Ngoài hình phạt tù, theo luật sư Hoàng Tùng, người có trách nhiệm trong vụ tai nạn (người bị khởi tố - PV) còn phải thực hiện việc bồi thường thiệt hại cho các gia đình nạn nhân.

"Về việc bồi thường thiệt hại, pháp luật khuyến khích các bên tự thỏa thuận trên tinh thần đảm bảo quyền và lợi ích cao nhất cho phía người bị thiệt hại. Trong trường hợp nếu các bên không đạt được thỏa thuận về bồi thường thì phía đại diện của người bị hại có quyền yêu cầu tòa án có thẩm quyền giài quyết. Khi đó, tòa án sẽ áp dụng các quy định liên quan tới việc bồi thường thiệt hại theo quy định tại Chương 20 của Bộ luật Dân sự hiện hành để giải quyết”, luật sư này thông tin.

"Gần đây, báo chí và các phương tiện truyền thông đưa tin rất nhiều về các vụ sập công trình. Hậu quả lớn nhất của các vụ việc này chính là có người thiệt mạng. Cơ quan chức năng cần phải đẩy mạnh hơn công tác quản lý, kiểm tra chặt chẽ việc thi công tại các công trình xây dựng để đảm bảo an toàn nhất. Các đơn vị chủ đầu tư cũng cần phải nâng cao trách nhiệm của mình, tránh tình trạng đáng tiếc xảy ra”, luật sư Hoàng Tùng nhấn mạnh.

