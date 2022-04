Bị chồng đánh đập khi đang hoãn thi hành án tù, bị cáo mang 2 con trốn từ Yên Bái vào Đắk Lắk

Bị tuyên phạt 6 tháng tù giam về tội đánh bạc, nhưng do đang nuôi con nhỏ nên Tâm được hoãn thi hành án. Bị chồng đánh, Tâm mang 2 người con rời khỏi địa phương, vào cư ngụ ở nhà người thân cách xa hàng nghìn cây số.

Trưa nay (17/4), thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ đối tượng Lê Thị Xuân Tâm (26 tuổi, trú tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) cho Công an tỉnh Yên Bái để xử lý theo thẩm quyền.

Đối tượng Lê Thị Xuân Tâm được bàn giao cho Công an tỉnh Yên Bái.

Trước đó, Tâm bị tòa án huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái tuyên phạt 6 tháng tù giam về tội đánh bạc. Ngày 14/7/2021, Tâm được TAND huyện Trấn Yên ra quyết định hoãn thi hành án đến tháng 7/2022 vì bị cáo đang nuôi con nhỏ.

Đến ngày 30/12/2021, Tâm đã tự ý rời khỏi nơi cư trú mà không thông báo nên TAND huyện Trấn Yên đã thay đổi quyết định thi hành án phạt tù đối với Tâm.

Ngày 18/2/2022, Công an tỉnh Yên Bái ra quyết định truy nã Lê Thị Xuân Tâm trên toàn quốc.

Theo lời khai của Tâm tại công an, vào cuối năm 2021, do bị chồng đánh đập nhiều nên Tâm cùng 2 người con của mình đã rời khỏi nhà rồi vào xã Quảng Tiến (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) sinh sống cùng người thân.

Hiện đối tượng Tâm đã được di lý về Yên Bái để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Sông Cài