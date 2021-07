Tìm thân nhân bé trai khỏe mạnh kháu khỉnh bị bỏ rơi trước cửa nhà dân

Sáng 23/7, thông tin từ Công an xã Thiệu Phú (huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) cho biết đơn vị đã phát đi thông báo về việc phát hiện một trẻ bị bỏ rơi trước cửa nhà dân.

Cháu bé khoảng 3-4 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà dân chưa tìm được thân nhân.

Trước đó, vào khoảng 14h30’ ngày 21/7, tại trước cổng gia đình ông Lê Tuấn Tú (SN 1950, trú thôn Ngọc Tình, xã Thiệu Phú), người dân địa phương phát hiện một bé trai không rõ thân nhân khoảng 3-4 tháng tuổi, nặng 5,7kg, dài khoảng 65cm (trên người không có giấy tờ tùy thân).

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã trình báo chính quyền địa phương để tìm kiếm thân nhân cho cháu bé.

Công an xã Thiệu Phú cũng phát đi thông báo gửi đến Công an huyện Thiệu Hóa và Công an các xã, thị trấn trên địa bàn để thông báo, rà soát, tìm kiếm thân nhân cho cháu bé để đảm bảo quyền lợi, cũng như tránh trường hợp cháu bé bị bắt cóc.

Đến sáng ngày 23/7, cháu bé được đưa đi khám sức khỏe, kết quả thăm khám bình thường. Cháu bé cũng được chính quyền địa phương làm các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật và bàn giao cho gia đình ông Tú chăm sóc trong thời gian tìm kiếm được thân nhân.

