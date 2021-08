Nhờ con trai 7 tuổi sạc điện thoại rồi đi tắm, bố bàng hoàng thấy con nằm co quắp

Khi tắm xong vào nhà, người bố phát hiện con trai nằm co quắp, tay vẫn cầm chiếc điện thoại đang cắm sạc.

Sáng 12/8, trao đổi với PV Infonet, ông Đào Công Thọ, Chủ tịch UBND xã Hoàng Xá (huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ) cho biết trên địa bàn mới xảy ra sự việc bé trai 7 tuổi bị điện giật tử vong thương tâm.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Theo ông Thọ, vào khoảng 19h ngày 11/8, bố cháu N.H.L.N. (7 tuổi, trú tại xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thuỷ) nhờ cháu sạc điện thoại rồi đi tắm.

Khi tắm xong, bố cháu N vừa bước vào nhà thì phát hiện con trai nằm co quắp, tay vẫn cầm điện thoại nên tiến hành sơ cứu nhưng cháu bé không qua khỏi.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo vụ việc, cơ quan Công an huyện Thanh Thuỷ nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân. Qua kiểm tra bước đầu, Công an xác định cháu N. tử vong do bị điện giật.

Ông Thọ cho biết thêm: "Cháu bé là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em. Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý".

Sáng nay, cơ quan chức năng tiến hành thủ tục bàn giao thi thể cháu bé cho gia đình an táng theo tục lệ của địa phương.

Sông Yên