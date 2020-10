Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi giữa đồng được nhận nuôi, 2 ngày hồi phục nhanh chóng

icon

Công an xã Thượng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) vừa phát đi thông báo tìm kiếm nữ sinh Nguyễn Thị Huyền Trang (lớp 12A8 Trường THPT Đồng Lộc) do đi học rồi không về nhà đã 3 ngày.