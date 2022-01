Bé gái 3 tuổi bị bắn 9 cái đinh vào đầu đang rất nguy kịch

Tối 18/1, trao đổi với PV Infonet về vụ bé gái 3 tuổi nghi ngờ bị bạo hành với hình ảnh phim X-quang có nhiều đinh bắn vào đầu, ông Nguyễn Trung Chi, Chủ tịch xã Canh Nậu (huyện Thạch Thất, Hà Nội) cho biết: “Cháu bé đã chết não rồi”.

Chủ tịch xã Canh Nậu Nguyễn Trung Chi cũng thông tin: “Vụ việc này rất nhạy cảm và xin phép không trả lời thêm”.

Hình ảnh X-quang cho thấy có nhiều đinh trong đầu cháu bé.

Đang vội lên đường ra Bệnh viện Xanh Pôn, ông Đỗ Hữu Chức - ông nội của cháu bé cũng nghẹn lời khi nói với PV: “Tôi nghe thông tin bệnh viện vừa gọi ra viện gấp, tình hình sức khỏe của cháu đang không ổn và rất nguy kịch”.

Về phía Bệnh viện Xanh Pôn, một vị lãnh đạo bệnh viện cho biết: “Hiện tại vào thời điểm này bệnh viện đang điều trị tích cực cho cháu bé. Khi có thông tin chúng tôi sẽ thông báo sau”.

Trước đó, Infonet đã thông tin, lúc 17h23 phút ngày 17/1, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất tiếp nhận bé gái Đ.N. A (3 tuổi) ở Canh Nậu nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật.

Bệnh nhân được mẹ đưa đến. Các bác sĩ tiến hành điều tra bệnh sử thì người mẹ chỉ nói "từ chiều thấy gọi con không tỉnh", sau đó đưa đến viện.

Các bác sĩ đã đặt ống, chụp phim X-quang thì thấy hình ảnh cản quang trên hộp sọ bệnh nhi.

“Chẩn đoán sơ bộ, bệnh nhi hôn mê nghi viêm màng não. Sau khi bệnh nhi nhập viện khoảng 1h, chúng tôi đã chuyển bệnh nhân lên tuyến trên - Bệnh viện Xanh Pôn. Ngoài ra, thấy dấu hiệu bất thường, phía bệnh viện cũng đã báo Công an huyện Thạch Thất”, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất Vương Trung Kiên nói.

Cũng theo ông Kiên, Bệnh viện Xanh Pôn sau khi tiến hành chụp cắt lớp, nhận thấy có những hình ảnh như 9 đinh bắn vào sọ.

Luật sư Hoàng Tùng – Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hòa (Hà Nội) cho biết: “Thời gian gần đây có nhiều vụ án về bạo hành trẻ em xảy ra khiến dư luận xã hội bức xức, đau lòng, nhưng cũng khiến xã hội quan tâm và nhìn nhận nghiêm túc hơn về vấn đề bảo vệ trẻ em trước những hành vi xâm hại, bạo hành. Tuy nhiên, những hành vi này dường như bị phát hiện quá muộn.



Vì thế, tôi rất đồng tình và ủng hộ cách xử lý của các bác sĩ báo tin cho cơ quan Công an huyện Thạch Thất. Xét về y đức, các bác sĩ đã làm đúng với đạo đức, chuyên môn của mình. Họ có thể chẩn đoán xác định được những tổn thương, thương tích trên cơ thể bé gái là do cơ chế nào tác động gây lên.



Mặt khác, với tư cách là một người công dân, khi nhận thấy dấu hiệu của tội phạm, họ hoàn toàn có quyền và nghĩa vụ báo tin báo tới cơ quan có thẩm quyền. Vấn đề bạo hành trẻ em là một vấn đề rất nóng thời gian gần đây. Tôi cho rằng, Công an huyện Thạch Thất sẽ sớm có kết quả xác minh tin báo".

Bé gái 3 tuổi ở Hà Nội nghi bị bạo hành, bắn đinh vào đầu: Bố mẹ đã ly hôn Chiều 18/1, trao đổi với PV Infonet về vụ bé gái 3 tuổi nghi ngờ bị bạo hành với hình ảnh phim X-quang nhiều đinh bắn vào sọ, ông Nguyễn Trung Chi, Chủ tịch xã Canh Nậu (huyện Thạch Thất, Hà Nội) cho biết: “Bố mẹ cháu đã ly hôn”.

Sông Yên