TPHCM: Cháu bé rơi từ tầng 28 chung cư xuống đất tử vong

Ngày 3/1, Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) đang điều tra làm rõ nguyên nhân bé gái 13 tuổi rơi lầu tử vong tại một chung cư trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 2/1, cư dân đang đi dưới khuôn viên chung cư Palm Heights (phường An Phú, TP Thủ Đức) thì nghe tiếng la hét từ trên cao. Khi mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì phát hiện 1 bé gái rơi xuống đất tử vong tại chỗ.

Chung cư nơi cháu bé 13 tuổi rơi lầu tử vong.

Nhận được tin báo, Công an phường An Phú phối hợp với đội nghiệp vụ Công an TP Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra. Danh tính nạn nhân được xác định là em Đ.T.M.V (SN 2009, ngụ tầng 28 của chung cư).

Được biết, em V. sống chung với mẹ ở căn hộ trên. Thời điểm em V. gặp nạn, người mẹ đang đi tập thể dục trong chung cư. Bước đầu, công an nhận định có khả năng em V. chơi đùa rồi té từ tầng 28 chung cư xuống đất tử vong.

