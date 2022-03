Bắt “trùm cờ bạc” ngàn tỷ Võ Hoài Thanh, thu giữ súng và ma túy

Ngày 2/3, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã bắt giữ Võ Hoài Thanh (thường gọi là Hiếm, 38 tuổi, trú KP.2, P.Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước), là đối tượng có liên quan đến vụ đánh bạc lớn trên địa bàn thị xã Phước Long...

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp với Công an thị xã Phước Long, truy bắt được Võ Hoài Thanh khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực bìa rừng phòng hộ, hồ thủy điện Thác Mơ, thuộc địa bàn xã Phước Tín, thị xã Phước Long.

Thực hiện lệnh khám xét nơi ở của đối tượng Võ Hoài Thanh (áo khoác sọc).

Trước đó, cơ quan Công an đã khám phá một vụ án đánh bạc qua mạng Internet với số tiền rất lớn lên đến hàng ngàn tỷ đồng xảy ra trên địa bàn thị xã Phước Long. Võ Hoài Thanh là đối tượng có hành vi “Tổ chức cho người khác đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet”.

Ngày 13/2/2022, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Võ Hoài Thanh. Biết mình đã bị cơ quan Công an phát hiện và sẽ bị bắt giữ, Thanh bỏ trốn khỏi địa phương. Công an tỉnh Bình Phước đã có công văn hỏa tốc thông báo truy tìm Võ Hoài Thanh.

Súng và đạn của Võ Hoài Thanh bị thu giữ sau khi sa lưới.

Sau nhiều ngày lẩn trốn ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, Thanh về trốn tại khu vực bìa rừng phòng hộ, hồ thủy điện Thác Mơ, thuộc địa bàn xã Phước Tín và bị bắt giữ. Khám xét người và nơi ở của Thanh, cơ quan Công an đã thu giữ được 1 khẩu súng, một số đạn chì và ma túy.

Theo cand.com.vn