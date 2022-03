Khởi tố, tạm giam tài xế dùng xe múc đập nát hai ô tô có người bên trong

Kết quả giám định thiệt hại của 2 xe ô tô bị tài xế phá hỏng là hơn 134 triệu đồng. Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với tài xế xe múc.

browser not support iframe.

Clip tài xế điều khiển xe múc đập nát chiếc xe tải 29H-477.53.

Liên quan việc tài xế xe múc bất ngờ đập nát 2 xe ô tô ở khu vực công trường đường cao tốc Bắc Nam đoạn qua xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, ngày 11/3 VKSND huyện Hàm Thuận Bắc đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 3 tháng đối với Đinh Văn Hoàng (SN 1997, ngụ tỉnh Kon Tum) về tội “ Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Quá trình điều tra, xác minh, Hoàng có mâu thuẫn trong sinh hoạt với ông Lê Trần Nhật Thành (40 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam) là thủ kho, chuyên phụ trách mảng cấp dầu, nhớt cho xe của Công ty CP Cầu đường New Sun đang thi công đường cao tốc Bắc - Nam tại Km212 thuộc xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc.

Chiếc xe bán tải bị hư hỏng nặng.

Vào khoảng 17h ngày 1/3, Hoàng điều khiển xe múc, dùng gàu múc đập liên tiếp về phía đầu cabin, thùng xe tải biển số 29H-477.53 mà ông Thành đang đậu phía trước khu lán trại khiến cabin, thùng xe tải bị móp méo, biến dạng.

Sau đó, Hoàng tiếp tục điều khiển xe cuốc đi tìm ông Thành nhưng không thấy. Hoàng tiếp tục điều khiển xe múc về phía trước lán trại của ông Lại Phúc Lộc (SN 1983, ngụ Nam Định) là nhân viên Công ty NewSun. Lúc này xe ô tô bán tải 60C - 122.26 của ông Lộc đang đậu phía trước. Khi thấy Hoàng điều khiển xe múc đến gần xe ô tô bán tải của mình, ông Lộc lên xe để lùi ra nhưng vẫn bị Hoàng dùng gàu múc đập liên tiếp vào phía trước đầu xe, trúng vào phần cabo, kính trước xe. Quá hoảng sợ, ông Lộc mở cửa, nhảy ra khỏi xe ô tô và bỏ chạy.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã tạm giữ Hoàng ngay sau đó để điều tra. Kết quả giám định thiệt hại của 2 xe ô tô nói trên là hơn 134 triệu đồng.

Như đã thông tin, vào khoảng 17h20 ngày 1/3, do mâu thuẫn, Hoàng đã điều khiển xe múc đập 2 nhát vào đầu chiếc xe tải 29H-477.53 đậu trước lán trại xây dựng cầu tại thôn 2, xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc khiến chiếc xe này gần như nát bét. Rất may trên xe tải không có người.

Khoảng hơn 10 phút sau, Hoàng lại tiếp tục điều khiển xe máy múc điều khiển đuổi theo xe bán tải 60C-122.26 dùng gàu múc đập vào phần đầu và nâng chiếc xe bán tải lên một đoạn sau đó tiếp tục cắm gàu múc vào vào nơi tài xế xe bán tải đang ngồi nhưng người này đã may mắn mở cửa xe thoát thân kịp.Như Tiền Phong đã thông tin, vào khoảng 17h20 ngày 1/3, do mâu thuẫn, Hoàng đã điều khiển xe múc đập 2 nhát vào đầu chiếc xe tải 29H-477.53 đậu trước lán trại xây dựng cầu tại thôn 2, xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc khiến chiếc xe này gần như nát bét. Rất may trên xe tải không có người.

Hoàng là tài xế mới được nhà thầu tuyển vào làm việc. Còn tài xế ngồi trên chiếc xe bán tải thoát chết sau cú đập gàu múc là một cán bộ kỹ thuật của nhà thầu phụ. Qua kiểm tra ban đầu, Hoàng có kết quả âm tính với ma túy.

Thanh niên lái máy múc dùng gàu đập phá ô tô có tài xế trong xe, tội trạng thế nào? Với hành vi Hoàng đã thực hiện, dù người bị hại có chấp nhận đền bù, nhưng theo quy định của pháp luật, Hoàng vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "giết người" và "hủy hoại tài sản".

Theo tienphong.vn