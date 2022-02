Bắt tạm giam Giám đốc và Kế toán trưởng CDC tỉnh Thừa Thiên Huế

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Thừa Thiên Huế) vừa ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam 4 tháng Giám đốc, Kế toán trưởng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đọc lệnh bắt tạm giam giám đốc và kế toán trưởng CDC tỉnh.

Ngày 19/2, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Hoàng Văn Đức (SN 1970, trú ở phường Vỹ Dạ, TP Huế) - Giám đốc CDC Thừa Thiên Huế và Hà Thúc Nhật (SN 1983, trú ở phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) - Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán CDC Thừa Thiên Huế.

Trước đó qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến việc mua sắm trang thiết vị, vật tư hóa chất, quần áo bảo hộ phòng chống dịch diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Qua quá trình điều tra xác minh, lực lượng Công an tỉnh phát hiện ông Hoàng Văn Đức và ông Hà Thúc Nhật đã vụ lợi dẫn đến vi phạm quy định về đấu thầu trong mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế gây thiệt hại tài sản cho nhà nước.

Ngày 18/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thừa Thiên Huế) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Hoàng Văn Đức và ông Hà Thúc Nhật về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Khám xét tại nhà của hai đối tượng, lực lượng Công an thu giữ nhiều tài liệu và tiền mặt liên quan đến vụ án.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra vẫn đang tiếp tục tiến hành điều tra, mở rộng vụ án.

Hà Oai