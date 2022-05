Bắt quả tang cặp vợ chồng mua hổ về chuẩn bị xẻ thịt nấu cao

Cặp vợ chồng ở Thanh Hóa mua hổ về đang chuẩn bị xẻ thịt để nấu cao thì bị cơ quan công an bắt quả tang.

Tang vật thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 28/5, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết: Phòng Cảnh sát môi trường vừa phối hợp với Công an huyện Thường Xuân triệt phá đường dây mua bán động vật hoang dã (hổ) để nấu cao.

Trước đó, công an bắt quả tang Đỗ Văn Lấn (SN 1974, trú xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân) cùng một số đối tượng khác đang chuẩn bị xẻ thịt 1 cá thể hổ (đã chết) để nấu cao tại nhà.

Tang vật thu giữ gồm 1 cá thể hổ (đã chết, được cấp đông) nặng 145kg. Khám xét nơi ở của Lấn, công an thu giữ thêm 5kg xương động vật, 36 miếng cao động vật có trọng lượng 10kg, 6 nanh vuốt động vật và nhiều tang vật khác.

Vợ chồng Đỗ Văn Lấn tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Lấn và vợ là Nguyễn Thị Oanh khai nhận mua con hổ trên từ người đàn ông không quen biết với giá 130 triệu đồng.

Mở rộng vụ án, cơ quan công an xác định con hổ trên được mua từ Hoàng Văn Hiến (SN 1974, trú thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) và người điều khiển xe vận chuyển hổ đến nhà Lấn là Nguyễn Văn Liệu (SN 1967, trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Ngay sau đó, Hiến và Liệu cũng đã đến Công an huyện Quỳnh Lưu đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Nghị