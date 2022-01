Hà Tĩnh: Bắt quả tang 2 đối tượng dùng kích điện tận diệt thủy sản

Công an xã An Dũng (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) vừa bắt quả tang 2 đối tượng đang có hành vi sử dụng kích điện để đánh bắt thủy sản.

Phan Nhật Lệ (áo sọc) và Phan Thanh Lam cùng tang vật bị bắt giữ.

Theo Công an, vào hồi 22h30 ngày 04/01/2022, trong quá trình tuần tra tại khu vực khe Vực Danh (thuộc thôn Ngoại Xuân, xã An Dũng), Công an xã này đã phát hiện ông Phan Thanh Lam (SN 1971, trú tại thôn Đông Dũng, xã An Dũng) đang có hành vi sử dụng công cụ kích điện để đánh bắt thủy sản.

Đến 2h20 ngày 5/01/2022, Công an xã An Dũng tiếp tục tuần tra tại khu vực này và phát hiện anh Phan Nhật Lệ (SN 1984, cùng trú tại thôn Đông Dũng) cũng đang sử dụng công cụ kích để đánh bắt thủy sản.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ tang vật gồm: 02 bo kích điện đã qua sử dụng; 01 thuyền đánh cá có chiều dài 2,7m, chiều rộng giữa thuyền 1m, chiều rộng 2 đầu thuyền 40cm, màu sơn đỏ đã qua sử dụng.

Được biết, Phan Thanh Lam và Phan Nhật Lệ là những đối tượng thường xuyên dùng kích điện đánh bắt thủy sản trái phép. Đây là hành vi hủy diệt môi trường và thủy hải sản đã bị pháp luật ngăn cấm.

Hiện Công an xã An Dũng đang lập hồ sơ để xử lý các đối tượng theo theo đúng quy định của pháp luật.

