Bắt nhiều đối tượng từ tỉnh ngoài vào Đắk Nông trộm cắp tài sản để bán lấy tiền mua ma túy

Công an huyện Đắk Glong và huyện Đắk Mil (Đắk Nông) vừa khởi tố bắt giam nhiều đối tượng từ tỉnh ngoài vào địa bàn hành nghề trộm cắp để lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Chiều nay (22/8), thông tin từ Công an huyện Đắk Glong cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lù Văn Biều (SN 2000), trú tại xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An về hành “vi trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Biều cùng tang vật

Ngoài ra Công an huyện Đắk Glong cũng đang tiếp tục truy bắt đối tượng liên quan đến các vụ trộm do Biều thực hiện.

Theo Công an huyện Đắk Glong, tính từ cuối tháng 7/2022 đến ngày bị bắt 13/8/2022, đối tượng Biều đã thực hiện 9 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong lấy tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng.

Cụ thể Biều cùng với 1 đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đột nhập vào nhà 1 hộ dân ở khu vực dốc Ba Tầng, xã Quảng Sơn lấy trộm 4 triệu đồng và 1 sợi dây chuyền đeo cổ kim loại màu vàng.

Tiếp đó, Biều đến khu nhà Thờ thuộc xã Quảng Sơn đột nhập vào nhà người dân lấy trộm 25 triệu đồng; 1 sợi dây chuyền kim loại màu vàng; 2 nhẫn và 3 lắc đeo tay kim loại màu vàng rồi sử dụng 8 triệu đồng trộm được mua ma túy về sử dụng.

Số tiền và kim loại màu vàng còn lại Biều mang đi cất giấu. Tuy nhiên sau khi bị bắt công an huyện Đắk Glong đã thu giữ một số tang vật trả lại cho người bị mất.

Cũng trong chiều nay (22/8), Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) cho biết vừa bắt giữ và khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phan Văn Nhân (SN 1997), trú tại huyện Đắk Mil; Đinh Công Cường (SN 1985), trú tại thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Các đối tượng Phan Văn Nhân, Đinh Công Cường, Phạm Mạnh Cường tại Công an huyện Đắk Mil

Liên quan đến vụ án trên phía Công an huyện Đắk Mil đã khởi tố bắt giam đối với Phạm Mạnh Cường (SN 1999), trú tại huyện Đắk Mil về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Theo hồ sơ từ Công an huyện Đắk Mil, tính từ tháng 2/2022 đến ngày bị bắt 8/8/2022, Phan Văn Nhân và Đinh Công Cường đã thực hiện 6 vụ trộm cắp trên địa bàn huyện Đắk Mil.

Tang vật vụ trộm cắp tài sản ở huyện Đắk Mil

Công an huyện Đắk Mil xác định Đinh Công Cường và Nhân đã trộm hơn 40 máy móc, phương tiện của người dân địa phương.

Liên quan đến vụ việc này Công an huyện Đắk Mil còn bắt giữ thêm Phạm Mạnh Cường về hành vi tàng trữ trái phép 2 bịch ma túy đá.

Tại công an các đối tượng khai nhận, số tài sản trộm cắp được đã đem đi bán lấy tiền tiêu xài và mua ma túy về sử dụng.

