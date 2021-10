Bắt người đàn ông cho vay với lãi suất bằng 108% năm

Chiều 4/10, Công an huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) cho biết đã bắt giữ Đặng Văn Điệp (SN 1986, ở thôn Đồng Bụt, xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Hữu Lũng phát hiện đối tượng Đặng Văn Điệp có biểu hiện hoạt động cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn xác lập chuyên án, triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh làm rõ hành vi của đối tượng.

Đối tượng tại cơ quan công an.

Quá trình điều tra phát hiện Điệp cho người dân khó khăn về kinh tế, cần huy động vốn nhanh vay với mức lãi 3.000 đồng/1triệu/ngày (tương ứng 108%/năm), khi đến thời gian trả nợ mà người vay không đủ khả năng trả thì Điệp đe dọa, bắt thế chấp tài sản (giấy tờ, đất, nhà ở, đất ruộng, phương tiện đi lại...).

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đặng Văn Điệp tại thôn Đồng Bụt, xã Yên Bình thu giữ 17 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 3 quyển sổ viết tay liên quan đến hành vi cho vay lãi của Điệp. Điệp khai nhận đã cho khoảng trên 60 người vay với số tiền trên 1,7 tỷ đồng, số tiền hưởng lợi bất chính từ việc cho vay nặng lãi là trên 139 triệu đồng.

Từ những căn cứ nêu trên, Công an huyện Hữu Lũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Văn Điệp về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Hải Ngọc