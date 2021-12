Vụ chém nhiều người, đốt xác và xe: Phi tang thi thể nạn nhân dưới giếng hoang

Theo thông tin ban đầu, sau khi chém gục 3 người, hung thủ cướp chiếc xe máy rồi chở thi thể cô gái bị cháy vứt xuống giếng hoang gần hiện trường gây án để phi tang, sau đó tiếp tục đem giấu chiếc xe máy vào bãi cỏ ven đường. Sau 24 giờ ẩn nấp dưới giếng cạn cùng thi thể nạn nhân, kẻ sát nhân đã bị bắt giữ…

Trần Thanh Hải khi mới bị bắt.

Sáng nay 9-12, Công an huyện Châu Đức và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã dẫn giải Trần Thanh Hải (SN 1988, ngụ thôn Quảng Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức) đến khu giếng hoang để tiến hành thực nghiệm hiện trường, đồng thời trục vớt thi thể cô gái xấu số lên để khám nghiệm phục vụ công tác điều tra.

Nạn nhân là em Đặng Thị Kim Oanh (SN 2004, ngụ xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT).

Trước đó, khoảng 0 giờ rạng sáng nay, Hải đã chủ động gọi điện thoại đến Công an huyện Châu Đức để xin được đầu thú. Ngay sau khi nhận thông tin, công an đã đến nơi nghi can ẩn náu để bắt giữ.

Từ lời khai của Hải, cơ quan chức năng đã đến khu vực giếng hoang, cách hiện trường vụ án khoảng 200m và phát hiện xác nạn nhân Oanh bị vứt xuống giếng trong tình trạng bị cháy sém hết áo quần. Thi thể được bọc sơ sài bởi 2 chiếc bao tải màu trắng.

Giếng hoang nơi Hải ẩn náu cùng xác nạn nhân suốt 24h.

Trần Thanh Hải khai, sau khi gây án, hắn đã cướp chiếc xe máy Yamaha Sirius và chở theo xác cô gái rời khỏi hiện trường. Đến khu vực giếng hoang cạnh ngôi miếu cách đó không xa, Hải lấy bao tải quấn xác nạn nhân rồi vứt xuống giếng, sau đó y tiếp tục chạy xe máy đến giấu giữa bãi cỏ hoang bên đường. Chiếc xe máy này sau đó đã được người dân đi làm rẫy phát hiện vào chiều ngày 8/12.

Phi tang xác nạn nhân và giấu xe máy xong, Hải tiếp tục quay trở về nhà lấy mì tôm và nước uống, sau đó quay trở lại giếng hoang ẩn náu. Hắn chui vào một ngách nhỏ thông xéo từ lòng giếng lên vườn. Chính vì vậy nên mặc dù cách hiện trường không xa và có nhiều người qua khu vực này tìm kiếm song không ai phát hiện ra.

Sau 24 giờ ẩn náu cùng xác nạn nhân dưới giếng, biết không thể tiếp tục trốn chạy nên đến 0 giờ ngày 9/12, Hải đã chủ động gọi điện đến cơ quan công an để xin được đầu thú.

Ngách nhỏ thông từ thành giếng lên vườn, nơi đối tượng ẩn náu.

Chiếc xe máy được tìm thấy bên bãi cỏ.

Như đã đưa tin, trước đây, gia đình em Đặng Thị Kim Oanh cư ngụ tại thôn Quảng Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức, ngay cạnh nơi xảy ra vụ án. Do có mâu thuẫn về ranh đất với người hàng xóm nên gia đình Oanh đã bán nhà, chuyển sang xã Bàu Chinh gần đó để sinh sống. Cũng do có mâu thuẫn từ trước nên mỗi lần “chạm mặt”, hai gia đình này vẫn "lớn tiếng" với nhau.

Chiều 7/12, ông Đặng Văn Điền (cha của Kim Oanh) có việc đi qua khu vực nhà cũ và xảy ra tranh cãi với mẹ của Trần Thanh Hải và bị rơi một vật dụng tại hiện trường. Khuya cùng ngày, Oanh cùng chị họ là Danh Thị Hạnh Minh và anh Trần Bình (bạn của chị Minh) đến nhà của Hải để lấy lại vật dụng đó. Lúc này, cả 3 người đã bị nghi can Trần Thanh Hải dùng dao truy sát.

Nạn nhân Đặng Thị Kim Oanh.

Một người chị họ của nạn nhân là chị L. cho biết, khi hay tin vụ việc, chạy đến hiện trường đã thấy các nạn nhân gục tại chỗ với nhiều thương tích. Chiếc xe máy cùng một người khác bị phóng hỏa đốt. Quá hoảng sợ, chị L. ngã bất tỉnh. Một lúc sau khi tỉnh lại, chiếc xe máy hiệu Yamaha Sirius BKS 72C2-3001 của chị đã bị hung thủ lấy và bỏ trốn. Chị L. sau đó đã hô hoán cùng người dân đưa 2 nạn nhân là chị Minh và anh Bình đi cấp cứu. Riêng em Oanh đã bị Hải đưa đi khỏi hiện trường.

Ngay trong đêm 7 và ngày 8/12, Công an và các cơ quan chức năng đã phong tỏa khu vực xảy ra vụ án để điều tra nguyên nhân và truy tìm hung thủ. Nơi chiếc xe bị đốt cháy là vệ cỏ bên con đường liên thôn, ngay trước cửa nhà Trần Thanh Hải.

Tại đây, lực lượng chức năng đã tìm thấy nhiều vết máu, cùng một số mảnh vải được cho là quần áo của nạn nhân bị cháy dở. Mở rộng phạm vi ra khoảng 500m, một mảnh vải khác được cho là áo của em Oanh cũng được tìm thấy tại vị trí bên mép cỏ.

Được biết, Trần Thanh Hải là nghi can trong một vụ án cố ý gây thương tích khác mà cơ quan công an đang điều tra. Hiện công an đang tích cực, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án.

Hiện trường chiếc xe bị đốt cháy bên đường.

Công an khám nghiệm hiện trường.

