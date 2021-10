Bất ngờ lời khai của kẻ dùng cây xôm gạo đâm 3 người thương vong

Chiều 13/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thanh Cường (SN 1987, trú tại ấp Đông Bình Nhất, xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành) về hành vi giết người.