Cả gia đình tử vong thương tâm trong vụ cháy nhà lúc rạng sáng

Sáng 25/3, Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng cho biết đã bàn giao ba thanh niên tham gia giao thông cầm theo hung khí cho Công an Phường Thành Tô, Hải An, (Hải Phòng) để điều tra theo quy định pháp luật.