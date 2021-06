Bắt kẻ lừa đảo chiếm đoạt tài sản còn trốn lệnh truy nã

Sáng 26/6, Công an huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam cho biết đã bắt giữ và di lý đối tượng truy nã Nguyễn Văn Đại (SN 1990, trú tại thôn 5, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, Hà Nam) từ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về Hà Nam.

Nguyễn Văn Đại tại cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra, vào khoảng 10h30’ ngày 25/11/2020, gia đình ông H. trú tại thị trấn Quế, huyện Kim Bảng đã đưa số tiền 20 triệu đồng để nhờ Nguyễn Văn Đại lo việc giải quyết việc tranh chấp đất đai của gia đình ông nhưng Đại đã không giúp mà lừa đảo chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.

Công an huyện Kim Bảng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đại. Tuy nhiên, do Đại đã bỏ trốn khỏi địa bàn, nên ngày 11/6/2021, Công an Kim Bảng ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Đại về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong quá trình trốn sự truy bắt của lực lượng Công an, Đại đã lẩn trốn ở nhiều nơi, nhiều địa phương. Đến 11h ngày 24/6/2021, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an phát hiện Đại đang lẩn trốn trên địa bàn phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Kim Bảng phối hợp Công an phường Phú Mỹ bắt giữ thành công đối tượng.

Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Bảng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Sông Yên