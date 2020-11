Thu giữ gần 100kg chất rắn nghi là ma túy đá ở biên giới Nghệ An

Phát hiện lực lượng chức năng truy bắt, nhóm đối tượng đã vứt bỏ 4 bao chứa chất rắn (nghi là ma tuý dạng đá, trọng lượng khoảng 100kg) ở khu vực biên giới Nghệ An, rồi vượt biên để thoát thân.

Số lượng hàng nghi là ma túy đá, trọng lượng khoảng 100kg.

17h30’ ngày 4/11, lực lượng tuần tra Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy (BĐBP Nghệ An) phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy (Cục Hải quan Nghệ An) tổ chức tuần tra đoạn biên giới gần mốc 462 (thuộc địa bàn xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Trong quá trình tuần tra, phát hiện một số đối tượng khả nghi, cơ quan chức năng tiến hành truy đuổi nhưng do địa hình rừng núi hiểm trở, sương mù dày đặc kèm mưa phùn, các đối tượng đã trốn thoát về bên kia biên giới.

Kiểm tra xung quanh khu vực, lực lượng chức năng phát hiện cách cột mốc 462 về phía Việt Nam khoảng 150m, có 4 bao xác rắn bên trong chứa chất nghi là ma túy đá, trọng lượng khoảng 100kg.

Một trong 4 bao chứa chất nghi là ma túy đá mà nhóm đổi tượng bỏ lại để chạy thoát thân.

Toàn bộ tang vật đã được đưa về Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đang phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn Lào tiến hành điều tra, truy bắt các đối tượng.

Bảo Trâm