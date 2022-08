Bắt 5 đối tượng chuyên mở công ty 'ma' để bán hóa đơn khống, thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng

Công an tỉnh Đắk Nông vừa bắt giữ 5 đối tượng trú ở nhiều địa phương khác nhau lên Đắk Nông thành lập công ty ''ma'' để bán hàng nghìn tờ hóa đơn khống cho các doanh nghiệp với giá trị gần 160 tỷ đồng.

Tối 3/8, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết lực lượng chức năng vừa phát hiện, bắt giữ 1 nhóm đối tượng chuyên thành lập công ty “ma” để bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống với số lượng lớn.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Công an Đắk Nông cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và ra lệnh tạm giam 5 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi “mua bán trái phép hóa đơn”.

Các đối tượng bị khởi tố, tạm giam gồm: Đinh Thị Lan, trú tại phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk); Trần Thị Đức, trú tại phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk); Bạch Xuân Đức, trú tại xã Nam Đà, huyện Krông Nô ((Đắk Nông); Nguyễn Đình Vũ (trú tại phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương) và Doãn Đình Đông, trú tại phường 9, quận Gò Vấp (TP.HCM).

Trước đó, các đối tượng này đã thành lập 3 công ty mang tên Nam Nam Nguyên, Bắc Nam Nguyên và Quốc Anh, có trụ sở tại huyện Cư Jút và Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông.

Theo cơ quan Thanh tra, chủ mưu là Doãn Đình Đông, mục đích để thành lập công ty để bán hóa đơn GTGT cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông...

Công an xác định, 3 Công ty do Đông chỉ đạo thành lập đã xuất 1.112 tờ hóa đơn cho hơn 200 doanh nghiệp, tổng số tiền chưa tính thuế là gần 157 tỷ đồng, tiền thuế VAT là gần 16 tỷ đồng.

Đinh Thị Lan, Bạch Xuân Đức, Trần Thị Đức chuyển tiền phí hóa đơn cho Vũ là hơn 9,4 tỷ đồng, Vũ chuyển cho Đông hơn 3,8 tỷ đồng...

Ngoài việc thành lập 3 công ty “ma” tại tỉnh Đắk Nông, Đông còn thành lập 29 công ty khác tương tự tại nhiều tỉnh, thành phố để bán hóa đơn trái phép.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra, mở rộng.

Hải Dương