Vụ cướp giật làm người phụ nữ ở TP.HCM ngã bất tỉnh: Bắt 2 nghi phạm

Sau 2 ngày điều tra, cảnh sát đã bắt được 2 nghi phạm gây ra vụ cướp giật làm người phụ nữ ở TP.HCM ngã bất tỉnh.

Chiều 18/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC02) cho biết đơn vị đã phối hợp với Công an quận Tân Bình và một số đơn vị nghiệp vụ bắt giữ 2 kẻ cướp giật khiến người phụ nữ ngã đập đầu xuống đường bất tỉnh.

Danh tính 2 nghi phạm là Phan Minh Luân (16 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Ngô Hoàng Anh (18 tuổi, ngụ quận Bình Tân).

Luân trực tiếp giật túi xách làm người phụ nữ ngã bất tỉnh. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo cảnh sát, sau khi vụ án xảy ra, Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) và Công an quận Tân Bình lập tổ công tác để điều tra, phá an.

Trên cơ sở đó, Phòng PC02 đã thành lập tổ công tác do Đội hình sự đặc nhiệm (Đội 3) làm chủ công phối phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khác truy xét, bắt giữ được Luân và Hoàng Anh.

“Hai nghi phạm bị bắt vào lúc 13h45 cùng ngày tại quận Bình Tân”, đại diện Đội 3 chia sẻ.

Nghi phạm Hoàng Anh. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó vào tối 15/1, người phụ nữ đang đứng cạnh chiếc ôtô ở đường B6, phường 12, quận Tân Bình, bị 2 nam thanh niên chạy xe máy áp sát, giật chiếc túi xách.

Cú giật mạnh khiến nạn nhân ngã xuống đường bất tỉnh. Túi xách không bị mất, còn 2 nghi phạm rời khỏi hiện trường.

Phát hiện vụ việc, nhiều người dân xung quanh chạy đến hỗ trợ. Nạn nhân một lúc sau mới tỉnh lại và trình báo sự việc cho công án.

