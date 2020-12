Bắt 2 đối tượng, thu giữ số ma túy “khủng” ở biên giới Nghệ An

Công an TP Vinh (Nghệ An) vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá đường dây ma túy, bắt 2 đối tượng, thu giữ 11 bánh heroin, 2 kg ma túy đá, 2 kg ketamine và 5.000 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng Hoàng Văn Tuấn cùng tang vật vụ án tại cơ quan điều tra. (Ảnh. CANA)

Vào cuối tháng 10/2020, qua công tác điều tra cơ bản, Công an TP Vinh phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy được vận chuyển từ Lào về TP Vinh để tiêu thụ. Ngay sau đó, chuyên án được đơn vị này xác lập để đấu tranh, triệt phá.

Sau một quá trình điều tra, theo dõi, vào khoảng 21h ngày 19/12, trên QL46C, thuộc xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương (Nghệ An), Công an TP Vinh chủ trì, phối hợp với phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Thanh Chương, Đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Đồn biên phòng Ngọc Lâm (BĐBP Nghệ An) phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hoàng Văn Tuấn (SN 1978, trú tại xã Thanh Long, huyện Thanh Chương) khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ 10 bánh heroin, 02kg ma túy đá, 02 kg ketamine, 4.000 viên ma túy tổng hợp, 01 con dao nhọn, 01 xe máy.

Qua đấu tranh, khai thác, Ban chuyên án tiến hành bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Phượng (SN 1969, trú tại xã Thanh Long, huyện Thanh Chương), thu giữ thêm 1 bánh hêrôin, 1.000 viên ma túy tổng hợp và 20kg pháo nổ.

Hiện, Chuyên án đang được Công an TP Vinh tiếp tục điều tra, mở rộng.

Bảo Trâm