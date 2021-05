Vụ bar Sunny tập trung đông người làm lây lan dịch: Chủ quán chịu trách nhiệm ra sao?

Nếu qua điều tra xác định chủ quán bar Sunny có hành vi vi phạm về an toàn nơi đông người hoặc an toàn lao động thì có thể sẽ bị phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù trong trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng

Ngày 11/5, Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại quán bar Sunny tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người theo điều 295 Bộ luật Hình sự.

Trao đổi với PV Infonet về vụ việc này, luật sư Hoàng Tùng (Hà Nội) cho biết: “Có thể thấy, vụ việc xảy ra quán bar Sunny đã khiến dịch lây lan rộng, trở thành ổ dịch lớn, làm tốn tiền của Nhà nước và nhân dân để khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm và điều trị bệnh. Tính đến thời điểm này, những người có liên quan đến quán bar này đều đang cách ly, nhiều người đã nhiễm bệnh, thậm chí sau này có thể xảy ra trường hợp tử vong.

Việc khởi tố của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc như vậy là đảm bảo khoa học pháp lý và có tính nhân văn rất cao”.

Theo luật sư, Điều 295 Bộ luật Hình sự quy định về tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người.

Nội dung Điều này cũng nêu rõ mức hình phạt: Người nào vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: Làm chết người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

Còn trường hợp phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: Làm chết 02 người, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%, gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. Là người có trách nhiệm về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người.

Trường hợp nếu qua điều tra xác định được chủ quán bar Sunny có hành vi vi phạm về an toàn nơi đông người hoặc an toàn lao động thì có thể sẽ bị phạt tù lên đến 07 năm.

Như Infonet đã đưa tin, quán bar Sunny Club trên địa bàn TP Phúc Yên là nơi có nhóm chuyên gia người Trung Quốc đến ăn uống, hát, sau đó nhiều người bao gồm nhân viên, tài xế chở nhân viên đã bị mắc Covid-19 khiến tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc diễn biến phức tạp.

Phòng Tài chính - Kế hoạch TP Phúc Yên cũng đã ban hành quyết định thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh quán bar - karaoke Sunny.

