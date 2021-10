Sóng cao 5m đang đánh vào bờ biển Nghệ An, hàng trăm khối đất đá sạt lở, đổ xuống quốc lộ

icon

Đến cuối buổi chiều tối 13/10, hơn 3.400 tàu thuyền của ngư dân Nghệ An đã vào tránh trú bão an toàn. Điểm đón công dân từ miền Nam hồi hương được di dời đến nơi an toàn trước khi bão số 8 đổ bộ đất liền.