Bác sĩ hiếp dâm, đánh đập nữ điều dưỡng lĩnh 6 năm 8 tháng tù

Bác sĩ Lê Quang Huy Phương (SN 1983, trú tại khu tập thể Đống Đa, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) bị truy tố 3 tội danh là "hiếp dâm", "cố ý gây thương tích" và "bắt giữ người trái pháp luật". Nạn nhân là chị Dương Huỳnh T.T. (SN 1996, trú tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, nhân viên điều dưỡng Bệnh viện Trung ương Huế).

Nhận thấy hành vi của Phương đánh đập, gây thương tích với chị T. là côn đồ; có ý định hiếp dâm chị T và ở mức độ chưa đạt; cố ý giữ chị T. lại không cho ra về, nên Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Huế đã tuyên phạt bị cáo Lê Quang Huy Phương 5 năm tù về tội "cố ý gây thương tích", 1 năm 6 tháng tù về tội "hiếp dâm", 6 tháng cải tạo không giam giữ về tội "giữ người trái pháp luật".

Tổng hình phạt bị cáo Phương phải chấp hành là 6 năm 8 tháng tù kể từ ngày 25/9/2019.

Bị cáo Lê Quang Huy Phương.

Như đã thông tin, theo kết quả điều tra, khoảng 10h30 ngày 17/9/2019, Phương liên hệ một người đồng nghiệp để yêu cầu chị Dương Huỳnh T.T. (SN 1996, trú tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, nhân viên điều dưỡng Bệnh viện Trung ương Huế) mang một liều thuốc làm đẹp đến khu tập thể Đống Đa cho Phương.

Khi T. mang thuốc đến thì Phương mở phòng cho T. vào và chốt cửa lại. Tại đây, Phương đã có hành vi dùng vũ lực, lời nói nhằm hiếp dâm, đánh đập T. gây nhiều thương tích phải nhập viện cấp cứu.

Công an TP Huế đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tiến hành làm việc với chị T. và Phương. Chiều 25/9/2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành khám xét nơi ở và bắt tạm giam Phương.

Tại phiên tòa xét xử, bác sĩ Phương không nhận tội hiếp dâm, khẳng định không có ý định hiếp dâm. Cụ thể, bác sĩ Phương khai ngày 17/9/2019, sau khi giao ban ở đơn vị xong thì về phòng khám của gia đình. Tại đây, Phương có gặp 2 trường hợp đến xin việc. Trong đó, có một cô gái nói được T. cho biết Phương xin việc cho T. không mất tiền vì Phương có tình cảm với T. nên mới xin miễn phí.

Nghe nói vậy, Phương rất bức xúc, gọi đồng nghiệp để nhờ nói T. mang thuốc đẹp da tới quán cà phê Nhà để làm rõ thông tin bạn nữ đến xin việc nói. Khi tới quán cà phê Nhà, T. nhìn vào quán không thấy Phương nên đã lên phòng Phương ở tầng 2 (ngay phía trên quán cà phê).

Trên phòng của Phương, Phương có đánh T. do bức xúc vì bị nói xấu trước đó và bị T. đánh vào vùng bụng đang đeo nẹp do mới mổ viêm bao mỡ biến chứng. Phương khẳng định hành động đánh không nhằm quan hệ tình dục vì trước đó Phương đã "không làm gì T. khi T. ở trong nhà mình và không mặc đồ lót".

Đại diện VKS cho rằng bị cáo Phương không thừa nhận hành vi phạm tội. VKSND TP Huế vẫn giữ nguyên quan điểm ban đầu và đề nghị truy tố bị cáo Phương với 3 tội danh như trên là "Cố ý gây thương tích", "Hiếp dâm" và "Bắt giữ người trái pháp luật", đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo từ 8 năm 9 tháng đến 10 năm tù về 3 tội danh bị truy tố.

Huế: Nữ điều dưỡng bị bác sỹ đe dọa, đánh đập, giam giữ hơn 1h Cơ quan CSĐT Công an TP Huế vừa có kết luận điều tra vụ án hình sự đối với Lê Quang Huy Phương về hành vi hiếp dâm, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật.

Theo dantri.com.vn