Bắc Giang: Bắt đối tượng truy nã trốn trong bụi cây ven đường

Chiều 10/6, Công an huyện Tân Yên, Bắc Giang cho biết đã bắt được đối tượng Nguyễn Văn Dư, người bị cơ quan công an truy nã về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đối tượng Dư tại cơ quan công an.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 9/6/2021, qua công tác tuần tra, Công an xã Lam Cốt phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Dự (SN 1996, HKTT: thôn Đông An, xã Lam Cốt, huyện Tân Yên) khi đối tượng đang lẩn trốn tại bụi cây ven đường liên xã Lam Cốt đi Đại Hóa đoạn qua thôn Đông An, xã Lam Cốt.

Sau đó đã đưa đối tượng Dự về trụ sở Công an xã để làm việc. Đối tượng Nguyễn Văn Dự bị Công an huyện Tân Yên truy nã theo Quyết định truy nã số 04/QĐ-CQĐT ngày 7/6/2021 về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” quy định tại Điều 323 - Bộ Luật hình sự.

Vụ việc đã được Công an xã đã lập biên bản ban đầu sau đó bàn giao đối tượng cho Công an huyện Tân Yên thụ lý theo thẩm quyền quy định.

Tân Trường