Bắc Bộ mưa lớn, Hạ Long ngập nặng, Điện Biên sạt lở nghiêm trọng

Đêm hôm qua (17/8), ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông như (lượng mưa tính từ 19h ngày 16/8 đến 07h ngày 17/8): Móng Cái (Quảng Ninh) 133mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) 186mm, Bãi Cháy (Quảng Ninh) 150, Phù Liễn (Hải Phòng) 59mm…

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với vùng xoáy thấp trên mực 5000m hoạt động mạnh nên từ nay đến ngày 19/8, ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa phổ biến 50-150mm/24h, riêng Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh có nơi trên 150mm/24h); các nơi khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa phổ biến 30-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trọng tâm của đợt mưa tập trung từ nay đến đêm 18/8.

Từ chiều ngày 20/8 đến ngày 23/8, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa to đến rất to diện rộng.

Theo báo cáo sơ bộ của Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh, trong các ngày 15, 16 và sáng 17/8, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh có mưa lớn kéo dài; lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Do mưa lớn, nhiều khu vực trong tỉnh đã xảy ra ngập cục bộ, sạt lở đất điển hình như tại: TP Hạ Long, TP Cẩm Phả, TX Quảng Yên, huyện Ba Chẽ…

Tình trạng ngập lụt được phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh ghi nhận qua hình ảnh tại TP Hạ Long trong sáng 17/8:

Khu vực phường Hà Phong mưa lớn cũng gây ngập lụt làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Do mưa lớn kéo dài, một số khu vực tại phường Cao Thắng đã xảy ra ngập lụt cục bộ. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Nhiều ngõ xóm cũng đã bị ngập trong nước. Nhiều ngõ xóm cũng đã bị ngập trong nước. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Khu vực phường Hà Khánh nước ngập sâu vào nhà dân từ 30-40 cm. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Khu 5 Bãi Muối, phường Cao Thắng nước ngập vào gây hỏng đồ đạc trong nhà. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Một số hộ dân tại khu vực phường Hà Phong bị nước tràn vào nhà làm hư hỏng đồ đạc trong nhà. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Khu vực tổ 11, khu 3, phường Hồng Hà, TP Hạ Long đã tiếp tục bị sạt lở, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới một số hộ dân. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Mưa lớn từ đêm 16 đến sáng ngày 17/8 cũng đã gây nhiều thiệt hại trên địa bàn xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

Theo VOV, ông Vàng A Thính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Nhừ (huyện Nậm Pồ) cho biết, mưa lớn trong nhiều giờ khiến mực nước các sông suối trên địa bàn lên rất cao.

Lũ quét đang xảy ra tại bản Nậm Nhừ 1, xã Nậm Nhừ khiến ít nhất 4 ngôi nhà đã bị cuốn trôi hoàn toàn; Trường Tiểu học Nậm Nhừ 1 có nguy cơ bị nước cuốn trôi.

Mưa lũ cũng đã khiến nhiều công trình kè bị hư hỏng, một số tuyến đường liên xã bị nước lũ phá hỏng gây chia cắt cục bộ.

Chính quyền xã Nậm Nhừ đang khẩn trương huy động toàn bộ lượng lượng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn, đảm bảo tính mạng.

Mưa lớn trong nhiều giờ khiến mực nước các sông suối lên rất cao. (Ảnh: VOV)

Trường Tiểu học Nậm Nhừ 1 có nguy cơ bị nước cuốn trôi. (Ảnh: VOV)

Nhiều công trình kè bị hư hỏng, một số tuyến đường liên xã bị nước lũ phá hỏng gây chia cắt cục bộ. (Ảnh: VOV)

