Bắt tạm giam nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên

Vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 4/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Nguyễn Chí Hiến (sinh năm 1960), nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về tội “Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, theo khoản 3, điều 219 Bộ Luật hình sự năm 2015. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Ông Nguyễn Chí Hiến nghe lệnh bắt tạm giam.

Quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Yên cho biết, khi giữ chức Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên, ông Nguyễn Chí Hiến đã cho phép giảm hơn 8 tỉ đồng tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất của 262 lô đất tại khu đô thị mới Nam Tuy Hòa trái quy định pháp luật, gây thất thoát tài sản Nhà nước, phạm vào khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự. Cùng tội danh trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Yên cũng khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Nở, cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính Phú Yên. Vụ án này, được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Yên khởi tố ngày 7/5.

Trước đó, giữa năm 2017, bà Ngô Thị Điều ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã mua toàn bộ 262 lô nhà ở liền kề của khu số 1, Khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa với giá trúng đấu giá 162,4 tỉ đồng, cao hơn giá khởi điểm chỉ 1,6 tỉ đồng, tương đương gần 1%. Nhờ được hỗ trợ hơn 8 tỉ đồng, bà Điều chỉ còn nộp vào ngân sách Nhà nước 154,4 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Chí Hiến, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên, Chủ tịch Hội đồng Đấu giá đặc biệt, đã ký nhiều văn bản vi phạm pháp luật trong việc đấu giá bán sỉ 262 lô đất tại khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa. Ngoài ra, ông Hiến ký ban hành quyết định sửa đổi phương án đấu giá, trong đó bãi bỏ quy định điều kiện, năng lực tài chính của người tham gia đấu giá. Tiếp đó, ông Hiến ký văn bản cho phép hỗ trợ bà Điều hơn 8 tỉ đồng. Theo cơ quan chức năng, việc ban hành quyết định hỗ trợ người trúng đấu giá là thiếu căn cứ, thiếu cơ sở tính toán và không có quy định của pháp luật.

