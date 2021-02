Cận cảnh Đại lễ cầu an online tại chùa Phúc Khánh

Bắt đầu buổi lễ, Thượng tọa Thích Thanh Quyết chia sẻ: ''Kính thưa quý vị xa gần của tổ đình Phúc Khánh đang theo dõi trên truyền hình trực tiếp. Kính thưa toàn thể quý vị, như chúng ta đều biết trên thế giới không dân tộc nào không có tín ngưỡng, tôn giáo… Đại lễ cầu an có nghĩa là chúng ta nhất tâm cầu nguyện quốc thái, dân an, dân tộc phúc cường, nhân sinh an lạc, dịch bệnh tiêu trừ, an sinh xã hội''.