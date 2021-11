2 đối tượng mua bán 1kg ma túy đá bị tuyên án tử hình

2 đối tượng vừa bị TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên án tử hình tội mua bán ma túy là Nguyễn Thành Dương (40 tuổi, trú tại huyện Hạ Hòa, Phú Thọ) và Nguyễn Dương Vũ (29 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Theo cáo trạng, vào khoảng đầu tháng 3/2021, Vũ liên lạc với Dương qua điện thoại hỏi mua 1kg ma túy đá để về bán lại kiếm lời, được Dương báo giá 1kg ma túy đá là 220 triệu đồng.

Vũ đã đồng ý và thỏa thuận chuyển trước 100 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ trả đủ khi Dương mang ma túy vào giao cho Vũ. Sau khi nhận được 100 triệu đồng, Dương đến huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) gặp một người lạ và mua 1kg ma túy đá với giá 200 triệu đồng. Sau đó Dương đón xe khách vào Đắk Lắk để giao ma túy cho Vũ.

Đến trưa ngày 30/3, khi Dương vừa xuống xe tại đường tránh Tây TP Buôn Ma Thuột thì bị một tổ công tác của Công an TP Buôn Ma Thuột phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.

Sau đó, lực lượng Công an TP Buôn Ma Thuột đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của Vũ tại phường Thành Nhất và thu giữ 7 gói ni-lông, chứa hơn 248 gam ma túy đá.

Được biết Dương từng có 1 tiền án 10 năm tù về tội “Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy”, còn Vũ từng có 2 tiền án tổng cộng 7 năm tù về tội “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”. Dương và Vũ quen biết với nhau trong trại giam.

Tại phiên tòa sáng nay, 2 bị cáo thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, do các bị cáo phạm tội nhiều lần và buôn bán số lượng ma túy lớn, HĐXX xét thấy cần phải loại bỏ vĩnh viễn cả 2 bị cáo ra khỏi đời sống xã hội nên đã tuyên án tử hình.

