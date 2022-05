Án mạng trong căn phòng trọ cho thuê chưa đầy 1 tuần, tạm giữ người phụ nữ chưa rõ lai lịch

Chiều 18/5, trao đổi với PV Infonet, ông Bùi Đức Long, Chủ tịch phường Bạch Thượng (TX Duy Tiên, Hà Nam) cho biết Công an tỉnh Hà Nam đang tạm giữ người phụ nữ được xác định đã sát hại chồng vào ngày 17/5.

Theo ông Bùi Đức Long, Cơ quan công an đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vợ giết chồng vừa xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân và hung thủ không phải người địa phương, mới về thuê nhà trọ chưa được 1 tuần qua thì xảy ra vụ án mạng.

Ảnh minh họa.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan điều tra xác định nạn nhân là anh T (SN 1990, ở Kim Bảng, Hà Nam), còn hung thủ tên là H (SN 1992), chưa xác định được quê quán ở đâu.

Theo thông tin ban đầu, tối 17/5, người dân tổ dân phố Thần Nữ )phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên, Hà Nam) phát hiện ra vụ việc liền báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt, phong tỏa hiện trường phối hợp với Công an tỉnh khám nghiệm tử thi, xác định nạn nhân bị sát hại bằng hung khí. Cơ quan công an cũng bắt nghi phạm H. ngay sau khi xảy ra vụ việc.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.

Sông Yên