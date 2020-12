Án mạng tại quán nhậu ở Bình Dương, 3 người chết, 2 người bị thương

Chiều nay (31/12) tại xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người thương vong (3 người chết, 2 người bị thương). Hiện, Công an thị xã Bến Cát và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương đang khám nghiệm hiện trường.

Hiện trường vụ việc.

Theo đó, vụ việc xảy ra lúc 14 giờ 30 phút chiều nay 31/12 tại một quán ăn trên địa bàn. Vào thời điểm trên, một nhóm thanh niên đang ngồi nhậu thì xảy ra mâu thuẫn. Một thanh niên đã cầm hung khí đâm loạn xạ nhiều người. Những người bị thương trong vụ việc trên được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Theo nguồn tin từ bệnh viện, đã có 5 người nhập viện cấp cứu, trong đó có 3 người chết. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ./.

Theo vov.vn