Đối tượng giết người bị truy nã đâm tài xế cướp taxi ở Hà Nội khó thoát án tử

Trưa 17/5, trao đổi với PV Infonet, lãnh đạo Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội cho biết, sức khỏe của tài xế lái taxi bị cướp trên đường Cienco5 thuộc địa bàn xã Cự Khê đã dần bình phục

Theo vị lãnh đạo Công an huyện Thanh Oai, đối tượng Đặng Phạm Sáu (SN 1970 ở huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá) đang bị công an tỉnh này truy nã về tội giết người cũng là kẻ gây ra vụ cướp trên địa bàn vào chiều 16/5. Hiện Đặng Phạm Sáu đang bị tạm giữ tại Công an xã Cự Khê, huyện Thanh Oai.

Nghi phạm cùng hiện trường xảy ra vụ án.

Nói về vấn đề nêu trên, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Hà Nội) cho biết: “Hành vi phạm tội của đối tượng rất táo tợn, coi thường pháp luật. Không những đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác mà còn xâm phạm đến tính mạng của công dân được pháp luật bảo vệ nên cần thiết phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đối tượng đã lên kế hoạch chiếm đoạt tài sản của lái xe taxi. Để thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng đã chuẩn bị hung khí nguy hiểm con dao bầu (loại dao chọc tiết lợn) và trả vờ thuê xe taxi điều đến khu vực đường Cienco 5, thuộc địa bàn xã Cự Khê, huyện Thanh Oai là nơi vắng vẻ người qua lại, thuận lợi cho việc thực hiện tội phạm.

Khi lái xe đi đến đoạn đường Cienco 5, đối tượng đã sử dụng dao khống chế lái xe để chiếm đoạt tài sản. Do bị lái xe chống trả quyết liệt và kêu cứu, đối tượng đã dùng dao đâm nhiều nhát trúng ngực, tay, khiến nạn nhân bị trọng thương.

Tài xế taxi đã khống chế được đối tượng, sau đó nhờ người dân cùng lực lượng công an đang đi tuần tra, làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông bắt giữ. Xét hành vi phạm tội của các đối tượng đã cấu thành tội Giết người và Cướp tài sản. Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm g, n, khoản 1, Điều 123 và điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự”.

Ngoài ra, nam luật sư cũng phân tích: “Trường hợp nạn nhân không tử vong do được cấp cứu kịp thời thì đối tượng vẫn phải chịu trách nhiệm trong trường hợp phạm tội chưa đạt đã hoàn thành (hoàn thành về hành vi nhưng chưa đạt về hậu quả).

Đối với hành vi chiếm đoạt tài sản cần làm rõ tài sản mà đối tượng nhằm chiếm đoạt là số tiền cụ thể hay chiếc xe ô tô. Nếu đối tượng có mục đich khống chế nạn nhân để chiếm đoạt chiếc xe ô tô thì phải chịu trách nhiệm tương ứng về giá trị chiếc xe theo kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

Bộ luật Hình sự quy định, đối với trường hợp phạm tội chưa đạt về tội giết người thì hình phạt cao nhất mà đối tượng phải đối mặt đến 20 năm tù. Đối với tội cướp tài sản, đối tượng sẽ phải chịu trách nhiệm theo điểm d, khoản 2, Điều 168, Bộ luật Hình sự với khung hình phạt cao nhất đến 15 năm tù.

Như vậy, nếu tổng hợp hình phạt cho cả 2 tội giết người và cướp tài sản, nhiều khả năng khi xét xử đối tượng sẽ phải chịu hình phạt cao nhất là tử hình.

Còn trường hợp ở Thanh Hóa tòa tuyên phạt án chung thân thì tổng hợp 2 vụ án là chung thân.

Hải Ngọc