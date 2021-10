Liều lĩnh mang sổ đỏ giả đi vay tiền ngân hàng

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Trung Tiến (sinh năm 1996, trú tại thôn Tân Quang, xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ) và Phan Văn Quang (sinh năm 1978, HKTT tại khu La Tỉnh Bắc, thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ) về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Theo hồ sơ, Hoàng Trung Tiến là đối tượng có tiền án về tội giết người, ra tù năm 2019.

Hai đối tượng Hoàng Trung Tiến (trái) và Phan Văn Quang vừa bị Công an huyện Tứ Kỳ khởi tố.

Theo kết quả điều tra, khoảng cuối tháng 5/2021, Hoàng Trung Tiến cung cấp thông tin và đặt mua của một đối tượng không quen biết trên mạng xã hội Facebook 1 giấy phép lái xe hạng C và 1 giấy phép lái xe hạng E cho mình và Phan Văn Quang.

Sau khi nhận được giấy phép lái xe giả, Tiến sử dụng để nộp hồ sơ xin việc tại Công ty cổ phần Lilama, địa chỉ tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Ngày 15/7, Hà Văn Tuân (sinh năm 1980, HKTT tại thôn An Cư, xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang) nhờ Quang làm giả 1 giấy phép lái xe hạng A1. Quang đã chụp ảnh chứng minh thư nhân dân, ảnh chân dung của Tuân rồi gửi cho Tiến để nhờ Tiến làm giả.

Ngày 16/7, Quang tiếp tục nhờ Tiến làm giả 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Tiến tiếp tục chuyển các thông tin liên quan cho một đối tượng không quen biết trên mạng xã hội Facebook để đối tượng này làm giả các loại giấy tờ trên cho Quang và Tuân.

Nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất giả, ngày 26/7, Quang mang toàn bộ số giấy tờ trên đến Ngân hàng Vietinbank - Phòng giao dịch huyện Tứ Kỳ để làm thủ tục vay tiền thì bị phát hiện.

