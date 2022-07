Tám năm tù cho nam thanh niên đâm anh rể trọng thương

icon

Một cây me cổ thụ trên đường Phan Đình Giót – TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã bị bật gốc sáng nay. Cơ quan chức năng cho rằng cây me đổ do bị cắt rễ trong quá trình thi công vỉa hè.